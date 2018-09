Japonia przyznaje. Promieniowanie przyczyną śmierci pracownika Fukushimy

Video: Fakty TVN

30.08.2015 | Strefa Fukushima z lotu ptaka. Skażone miasto...

Polski fotograf Arkadiusz Podniesiński dostał się tam, gdzie mało kto był. Po czterech latach od jądrowej katastrofy sfilmował porzucone w pośpiechu samochody, pieniądze i domy. Japończycy odkażają to, co mogą, radioaktywną ziemię pakują w worki i za kilka dni wpuszczają do miasta tych, którzy chcą do niego wrócić.

»