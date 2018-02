Foto: Archiwum prywatne Video: TVN 24

Właściciel firmy wywiózł Ukrainkę i zostawił na ławce?...

13.02. | Oksana to Ukrainka z Kijowa, w przyzakładowym mieszkaniu dostała wylewu. - Jej pracodawca, po ponad dwóch godzinach, odwiózł ją do miasteczka, zostawił na ławce i wezwał policję do rzekomo pijanej osoby - relacjonuje Witold Horowski, konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu. O dramatycznej historii Ukrainki dowiedział się od jej siostry oraz znajomych. Sprawę bada policja i prokuratura.

»