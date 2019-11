Prokurator prowadzący sprawę zdjęć na szubienicach nie podpisał się pod umorzeniem

Video: Twitter/@winatuska1

Współorganizator pikiety z szubienicami: zdrajcy zasługują...

27.11 | Zdrajcy zasługują na to, żeby ich nazwać zdrajcami. My nie możemy się pi******* i nazywać ich (...) europosłami - tak członek Ruchu Narodowego Jerzy Janoska mówił na wideo, które pojawiło się na Twitterze. Nawiązał tym do współorganizowanej wcześniej manifestacji, na której wieszano portrety eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej na symbolicznych szubienicach. W tym tygodniu prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie, nazywając manifestację "politycznym happeningiem", a wieszanie podobizn "inscenizacją", która "miała charakter symboliczny, nawiązujący do historycznych wydarzeń z XVIII wieku".

