Pokój nie był zamknięty na klucz, ale klamka była ukryta. Prokuratura o tym, jak działał escape room

Video: tvn24

25-latek opisuje, co wydarzyło się w escape roomie

7.01| - Gwałtownie, jak stwierdził, zaczął rozprzestrzeniać się ogień. Opary gazu, które znajdowały się w pomieszczeniu zapaliły się. To automatycznie doprowadziło do tego, że sam już miał pierwsze obrażenia ciała. Po chwili stwierdził z przerażeniem, że on nie będzie mógł już dostać się do drzwi, aby odblokować wyjście z pokoju, gdzie znajdowały się uczestniczące w grze dziewczęta - prokurator opisuje zeznania 25-latka. Poparzony mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak w escape roomie w Koszalinie wybuchł pożar. Pięć 15-latek zginęło uwięzionych w pokoju.

