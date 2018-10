Prokuratura: miała zajmować się księgowością, wyłudziła ponad 1,6 miliona złotych





Mieszkanka Wałbrzycha (woj. dolnośląskie) jest podejrzana o wyłudzenie ponad 1,6 miliona złotych z gminnej kasy. Kobieta, która pracowała jako inspektor do spraw księgowości, miała podrobić ponad 200 faktur. W ten sposób pieniądze trafiały na jej prywatne konto.

53-letnia Marzanna A. była pracownicą Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha. Jako starszy inspektor do spraw księgowości odpowiadała między innymi za prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozporządzanie środkami pieniężnymi. Tak było aż do początku tego roku. A. została zwolniona z pracy po tym, jak na jaw wyszło, że mogła wyłudzić ponad 1,6 miliona złotych.

Wyłudzanie pieniędzy odkryła nowa księgowa

Z sądu zniknął milion złotych, to były pieniądze na pensje sędziów. Księgowa z zarzutami Ponad milion... czytaj dalej » - Do wykrycia przestępstwa doszło w lutym tego roku, gdy zmieniła się główna księgowa. To ona stwierdziła nieprawidłowości przy realizacji faktur, wezwała Marzannę A. na rozmowę, podczas której ta opisała cały proceder - opisuje Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Jak działała kobieta? Prokurator opisuje: A. podrabiała faktury wystawiane przez różne podmioty na rzecz gminy Wałbrzych. - Kopiowała je i wpisywała na nich numery należących do niej rachunków bankowych, po czym przedkładała je do akceptacji swoim przełożonym - mówi Orepuk. Okazuje się, że przełożeni bez problemu akceptowali rachunki. I w ten sposób dochodziło do realizacji transakcji, a kwoty z przerobionych faktur były przelewane na konto kobiety.

Prokuratura: oszukiwała przez niemal sześć lat

Marzanna A. miała w ten sposób działać o listopada 2012 roku do marca 2018 roku. Z ustaleń śledczych wynika, że mogła podrobić ponad 200 faktur. - Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone, że wyłudzona kwota może być wyższa - przyznaje prokurator.

11 października kobieta została tymczasowo aresztowana. Dlaczego stało się to kilka miesięcy po ujawnieniu sprawy? - Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do prokuratury w marcu. Jednak z uwagi na ilość dokumentów do zebrania i analizy zarzuty A. można było postawić dopiero po kilku miesiącach - wyjaśnia Orepuk.

A. przyznała się do wyłudzenia pieniędzy. Złożyła też wyjaśnia. Ich treści śledczy nie ujawniają. Jednak przyznają, że kobieta nie potrafiła wytłumaczyć na co przeznaczyła ponad 1,6 mln złotych.

