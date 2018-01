Video: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław

Pocisk przeleciał przez kuchnię i wbił się w ścianę w korytarzu

18.01 | Kiedy pocisk wleciał do mieszkania, lokatorzy początkowo myśleli, że w kuchni wybuchła żarówka. Widząc przestrzelinę w szybie, a także dziurę w ścianie, wiedzieli już, że strzał przyleciał z pola. Myśliwski rykoszet co prawda nikogo nie ranił, ale - jak relacjonuje jeden z mieszkańców - do tragedii zabrakło centymetrów.

