Foto: Google Maps | Video: tvn24 Ciało znaleziono w Choszcznie przy ulicy Nadbrzeżnej

Jednego dnia policjanci interweniowali wobec 29-latka, następnego - mężczyzna ten został znaleziony martwy na ulicy w Choszcznie (zachodniopomorskie). Policja zapewnia: śmierć bez związku z naszymi działaniami. Jednocześnie dwoje funkcjonariuszy zostaje zawieszonych, a prokuratura okręgowa w Szczecinie wszczyna śledztwo w związku przekroczeniem uprawnień przez mundurowych i nieumyślne spowodowanie śmierci.

Ciało mężczyzny znaleziono na ulicy Nadbrzeżnej w Choszcznie w nocy z 28 na 29 grudnia 2017 roku.

Joanna Biranowska–Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie poinformowała, że z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, iż wobec 29-latka interweniowała policja na kilka godzin przed znalezieniem zwłok.

Potwierdza to szczecińska policja i informuje, że 28 grudnia mężczyzna pił z kolegą, w jego mieszkaniu alkohol. Właściciel wezwał policję, gdy 29-latek zaczął się awanturować.

- 29-latek był nietrzeźwy i nie chciał dobrowolnie opuścić cudzego mieszkania - relacjonuje nadkom. Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Interweniowali policjanci. Jak? Prokuratura nie zdradza szczegółów swoich ustaleń.

"Śmierć bez związku", ale jest postępowanie wobec policjantów

A co na to policja? - Ponieważ analiza tej interwencji przez przełożonych wykazała nieprawidłowości w jej realizacji i dokumentowaniu, to decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie dwoje funkcjonariuszy zostało zawieszonych w obowiązkach służbowych celem zapewnienia transparentnego wyjaśnienia sprawy - oświadczyła Śledziona.

Dodała, że wobec obojga trwa już postępowanie dyscyplinarne.

Jednocześnie policjantka zaznacza, że "postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez jednostkę policji w Choszcznie na obecnym etapie nie wykazuje związku przeprowadzonej interwencji ze śmiercią mężczyzny".

Jak dodaje jednak, niezależnie od ustaleń policji zbada to w toku śledztwa prokuratura.

Jeden z funkcjonariuszy pracował w policji 10 lat, drugi - dwa.

Prokuratura bada, czy przekroczyli uprawnienia

Jak informuje Joanna Biranowska–Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prokurator wszczął śledztwo w sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy policji, a także dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny.

- Postępowanie jest w toku. Gromadzony jest materiał dowodowy, który pozwoli ustalić wszystkie okoliczności mające związek z tą sprawą i mające związek z tą interwencją - dodała prokurator.

