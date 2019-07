Spacey oczyszczony z zarzutu o molestowanie nastolatka





Spacey oczyszczony z zarzutów o molestowanie Foto: Wikimedia (CC BY SA 2.0) Video: Reuters Spacey oczyszczony z zarzutów o molestowanie 17.07 | Prokurator stanu Massachusetts w środę wycofał kryminalne oskarżenie dla byłej gwiazdy serialu "House of Cards" Kevina Spaceya o molestowanie seksualne 18-letniego mężczyzny w barze Nantucket w 2016 roku. Decyzję taką podjął w związku z wycofaniem pozwu przez rzekomego pokrzywdzonego. zobacz więcej wideo »

Pozew przeciwko Kevinowi Spacey'emu wycofany Foto: Wikimedia (CC BY SA 2.0) Video: Reuters Pozew przeciwko Kevinowi Spacey'emu wycofany 05.07 | Mężczyzna, który twierdził, że padł ofiarą molestowania ze strony Kevina Spacy’ego wycofał pozew cywilny przeciwko aktorowi. Do incydentu, o który oskarżał laureata Oskara miało dojść trzy lata temu. zobacz więcej wideo »

Prokurator stanu Massachusetts w środę wycofał kryminalne oskarżenie skierowane pod adresem byłej gwiazdy serialu "House of Cards" Kevina Spacey'ego o molestowanie seksualne 18-letniego mężczyzny w barze na wyspie Nantucket w 2016 roku. Decyzję taką podjął w związku z wycofaniem pozwu przez domniemanego pokrzywdzonego.

Oskarżający zdobywcę dwóch Oscarów poinformowali, że sprawa została odwołana po tym, jak domniemany pokrzywdzony odwołał się od składania zeznań obciążających aktora.

Incydent na plaży

Kevin Spacey z kolejnymi zarzutami. Przerywa milczenie i prowokuje Sąd rejonowy w... czytaj dalej » Do incydentu z udziałem aktora miało dojść w lipcu 2016 roku na wyspie Nantucket w stanie Massachusetts. Aktor był oskarżony o to, że upił i seksualnie napastował 18-latka, zatrudnionego w jednym z barów na plaży.

Rzekoma ofiara okazała się być synem prezenterki telewizyjnej Heather Unruh, która powiedziała dziennikarzom, że Spacey po upiciu jej syna rozpinął mu rozporek i dotykał genitaliów. Jej syn miał uciec z baru korzystając z okazji, gdy Spacey poszedł do łazienki.

Spacey zaprzeczył tej wersji wydarzeń.

Sąd rejonowy w Nantucket wydał w styczniu wobec aktora decyzję o zakazie zbliżania się do powoda i jego rodziny oraz nawiązywania z nim "pośredniego lub bezpośredniego kontaktu".

Na prośbę obrony Spacey'ego sędzia Thomas Barrett zgodził się jednak na zabezpieczenie danych z telefonu komórkowego domniemanej ofiary z sześciu miesięcy po domniemanej napaści.

Adwokat aktora Alan Jackson powiedział wtedy, że dane te "prawdopodobnie oczyszczają" jego klienta z zarzutów. Obrona twierdziła, że wiadomości przesyłane w ciągu długich miesięcy przez (wtedy) 18-latka do jego dziewczyny wykażą, że mówił on o spotkaniu z aktorem z 7 lipca 2016 roku, ale nigdy nie wspomniał, że Spacey zachował się wobec niego nieodpowiednio.

Kevin Spacey przed sądem. Rozprawa z udziałem oskarżonego aktora W poniedziałek w... czytaj dalej » Powód oświadczył jednak, że telefon zgubił, a prawnicy Spacey'ego oskarżyli go o usunięcie wiadomości tekstowych, które według nich mogły pomóc w obronie aktora.

Oskarżenia o molestowanie

Od jesieni 2017 roku wobec byłej gwiazdy serialu "House of Cards" i zdobywcy dwóch Oscarów wysunięto ponad 30 zarzutów dotyczących napaści seksualnej i napastowania seksualnego.

Jako pierwszy, w październiku 2017 roku, aktor Anthony Rapp publicznie oskarżył Spacey'ego o to, że próbował przemocą skłonić go do czynności seksualnych w 1986 roku, gdy miał zaledwie 14 lat.

Spacey opublikował wówczas oświadczenie, w którym przeprosił za "głęboko niestosowne zachowanie po pijanemu", zastrzegając, że nie pamięta całej sytuacji.

W grudniu aktor niespodziewanie opublikował wideo. Mówi w nim m.in., że "z pewnością nie będzie płacił ceny za coś, czego nie zrobił". Nie jest jasne, czy odniósł się tymi słowami do zarzutów z Nantucket.