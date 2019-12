Prezydencki minister: nie pisałem tego projektu ustawy, nie jestem jego autorem

Nie chcę bronić poszczególnych przepisów, bo uważam, że trzeba nad nimi pracować - w taki sposób zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha odniósł się w "Tak jest" w TVN24 do projektu złożonego przez klub PiS, przewidującego zmiany w sądownictwie. Zapewnił, że nie jest współautorem poprawek przewidzianych w tym projekcie. - Natomiast prawdą jest, że pewne elementy tej ustawy, pewne kierunki, jeżeli chodzi zmiany prawa, były w jakimś sensie ogólnym przedstawiane i są aprobowane - dodał.

Posłowie należący do klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli w czwartek w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym.

Mucha: nie pisałem tej ustawy, nie jestem jej autorem

Projekt nowelizacji ustawy komentował w "Tak jest" w TVN24 zastępca szefa kancelarii prezydenta, minister Paweł Mucha.

Na początku rozmowy został zapytany, czy to prawda, że jest współautorem poprawek przewidzianych w tym projekcie. - To nieprawda, to jest nieprawdziwa informacja. Nie pisałem tej ustawy, nie jestem jej autorem, to jest inicjatywa grupy posłów - zapewniał. - Natomiast prawdą jest, że pewne elementy tej ustawy, pewne kierunki, jeżeli chodzi zmiany prawa, były w jakimś sensie ogólnym przedstawiane i są aprobowane. Natomiast absolutnie nie polega na prawdzie, żebym był autorem jakiegokolwiek przepisu albo żebym formułował przepisy tej ustawy - powtórzył Mucha.

- Po to jest tok prac parlamentarnych, żeby wszelkie ewentualne wątpliwości klarować. (...) Mamy prace w komisji, mamy prace w Sejmie, mamy prace w Senacie - wymieniał prezydencki minister.

"Sędziowie nie są od zajmowania się polityką"

- Rzeczą dla mnie fundamentalną jest to, że ustawa w wielu elementach odwzorowuje dzisiaj treść konstytucji. Jeśli sięgniemy po przepisy konstytucji od artykułu 178. do artykułu 180., (...) to będziemy mieli po pierwsze zasadę niezawisłości sędziowskiej, w której zawiera się apolityczność sędziów. Później będziemy mieli przepis, który stanowi o tym, że sędziów powołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, i wreszcie - w artykule 180. - że sędziowie są nieusuwalni - wskazywał Paweł Mucha.

- Nie ma żadnej wątpliwości, i to też wynika z wyroku TSUE [z 19 listopada - przyp. red.], że nie może być poddawany kontroli sądowej ten element związany z prerogatywą prezydenta, czyli powołanie sędziowskie - zaznaczył zastępca szefa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

3. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Artykuł 178. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Gość programu "Tak jest" w TVN24 mówił, że "sędziowie nie są od zajmowania się polityką".

"W sensie redakcyjnym przepis zawsze można dopracować"

Odniósł się między innymi do treści proponowanego artykułu 9d, który ma być dodany do obecnej ustawy o ustroju sądów powszechnych. W projekcie brzmi on: "przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne, w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej".

Mucha był pytany, kto będzie decydował o tym, czy to nad czym debatują sędziowie to "sprawy polityczne". - Myśl jest taka, żeby sędziowie nie zajmowali się polityką. Mogę się zgodzić, że w sensie redakcyjnym przepis zawsze można dopracować. Tutaj pewną inspiracją były przepisy francuskie (...) dotyczące ścisłego rozgraniczenia sfery aktywności politycznej od aktywności sądowej - tłumaczył.

- Nie chcę bronić poszczególnych przepisów, bo uważam, że trzeba nad nimi pracować - dodał zastępca szefa kancelarii prezydenta. Jako przykład podał tu również proponowany przepis proponowany w artykule 88a, który miałby zostać dodany do ustawy o ustroju sądów powszechnych. Miałby on zobowiązać sędziów do "złożenia pisemnego oświadczenia" między innymi o "prowadzeniu portalu, strony internetowej lub aktywności na internetowych portalach umożliwiających założenie konta użytkownika, w tym anonimowo lub pod pseudonimem, jeżeli portal, strona lub aktywność dotyczą spraw publicznych".

