Fundusz obronny w ramach reparacji? "Niemcy nie chcą się sami militaryzować"

Specjalny fundusz na dozbrojenie armii polskiej i innych państw bałtyckich - taką formę według Sławomira Dębskiego, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mogłoby mieć zadośćuczynienie za straty, poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej. - Niemcy nie chcą się sami militaryzować, mają złe wspomnienia z budowaniem własnej armii - mówił.

Goście programu "Horyzont" pytani byli m.in. o sprawę reparacji wojennych. Polskie władze wielokrotnie w ostatnim czasie zapowiadały, że będą się ich domagać od Niemiec, gdyż, jak wyjaśniały, sprawa ta nie została po II wojnie światowej w należyty sposób załatwiona.

Przed kilkoma dniami szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla dzienników koncernu medialnego Funke przypomniał, że Polska nie dostała od Niemiec adekwatnych odszkodowań za straty, jakie poniosła podczas II wojny światowej.

Fundusz obronny

Premier wraca do tematu reparacji od Niemiec "Niemcy starli z... czytaj dalej » - Gdyby ktoś poszukiwał pomysłu, co można zrobić to musimy uwzględnić fakt, że jesteśmy sojusznikami w Sojuszu (NATO - red.). Siły polskie, państw bałtyckich, Rumunii składają się na odstraszanie także Niemiec. Potrzebują uzbrojenia, nowoczesnego sprzętu. Być może to jest okazja, aby Niemcy stworzyły fundusz solidarności obronnej z państwami, które tak czy inaczej będą wpływać na bezpieczeństwo Niemiec - powiedział dyrektor PISM Sławomir Dębski.

Jak dodał "Niemcy nie chcą się sami militaryzować, mają złe wspomnienia z budowaniem własnej armii". - Mogą w związku z tym poszukiwać innych rozwiązań tak, żeby umożliwić tym wschodnim sojusznikom zakup najnowocześniejszego sprzętu - podkreślił.



Według niego sprawa zadośćuczynienia za II wojnę światową powinna być przedmiotem rozmów polsko-niemieckich. - Jak podróżujemy po naszym kraju ciągle widzimy odbudowywane drogi, mosty, dworce kolejowe, obiekty kultury. One powoli podnoszą się z ruin, w których znalazły się także dzięki temu, że Niemcy zaatakowały Polskę 1 września 1939 roku - mówił.

- One nie mogły być odbudowane wcześniej, bo nie było na to środków. Warszawę, Wieluń Polacy odbudowali samodzielnie bez udziału Niemców. Dlaczego mamy o tym nie rozmawiać? To jest temat do rozmowy między sojusznikami, między dojrzałymi i biorących odpowiedzialność za swoje czyny partnerami - dodał.

Pałac Saski, a może coś jeszcze

"To sprawa pomiędzy Polską a Niemcami. Mam dobre stosunki z oboma krajami" Prezydent Stanów... czytaj dalej » Jerzy Haszczyński szef działu zagranicznego "Rzeczpospolitej" zauważył pewną zmianę w postawie części klasy politycznej w Niemczech, szczególnie wśród Zielonych. - Ale nie tylko, są też politycy innych ugrupowań. Świadomość niemiecka, która narasta jest taka, że te sprawy nie zostały jednak do końca przez Niemców załatwione - wskazał.

- Mam wrażenie, że Niemcy do tego dojrzewają tylko chcą to po cichu załatwiać. I że możemy się czegoś spodziewać. Mówi się między innymi o odbudowie Pałacu Saskiego, może coś jeszcze - powiedział Haszczyński.

"Szczególnie ważnym" nazwał apel posłów Bundestagu o utworzenie w Berlinie pomnika Polaków - ofiar wojny i niemieckiej okupacji. Za projektem opowiada się obecnie około 240 posłów wszystkich frakcji poza deputowanymi narodowo-konserwatywnej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

- Tam jest powiedziane, że społeczeństwo niemieckie nie zdaje sobie sprawy ze skali zbrodni niemieckiej i skali okupacji. To jest apel w sprawie pomnika, ale jakby tak czytać między wierszami to sami zdają sobie sprawę, że to zadośćuczynienie nie zostało do końca doprowadzone - zaznaczył.

