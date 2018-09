Program "Babilon" ma już 9 lat

Foto: tvn24bis Video: tvn24

Shaded: Jestem rozkojarzona w tym momencie zupełnie

21.09 | - Połączenie jest złe, ciągle opóźnione. Jestem rozkojarzona w tym momencie zupełnie, bo co innego jest przedstawiane w kamerze przede mną, a co innego słyszę w słuchawce - Miriam Shaded, która w wyborach wystartuje z listy partii Janusza Korwin-Mikkego, miała problem z tym, że obraz i dźwięk przesyłane z miasta do miasta idą z lekkim opóźnieniem.

