Profesorowie prawa z całego świata piszą w obronie Małgorzaty Gersdorf





20 prawników z całego świata podpisało się pod listem w obronie profesor Małgorzaty Gersdorf. Piszą w nim, że jest ona "jedyną osobą uprawnioną do bycia Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego aż do 30 kwietnia 2020 roku, kiedy kończy się jej określona konstytucją kadencja". Zmiany w Sądzie Najwyższym określają "działaniem naruszającym europejskie standardy dotyczące niezależności sądownictwa".

"My, niżej podpisani, dowiedzieliśmy się, że Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Polski, profesor Małgorzacie Gersdorf, została skrócona sześcioletnia kadencja, której długość gwarantuje konstytucja. (...) Pani Pierwsza Prezes stanowczo protestuje przeciw temu niekonstytucyjnemu aktowi, wymuszającemu jej przejście na emeryturę w połowie określonej w konstytucji sześcioletniej kadencji" - czytamy w liście opublikowanym na poświęconym kwestiom konstytucji blogu Verfassungsblog.

Naukowcy wskazują, że takie "politycznie motywowane działanie" nie tylko jest sprzeczne z zasadami polskiej konstytucji, ale stanowi również "rażące naruszenie europejskich standardów dotyczących niezależności sądownictwa, które polskie władze mają obowiązek respektować".

Pod listem podpisali się: Wojciech Sadurski (Sydney University, Uniwersytet Warszawski), Laurent Pech (Middlesex University), Bruce Ackerman (Yale University), Alberto Alemanno (NYU School of Law in Paris), Petra Bard (Central European University), Laszlo Bruszt (Central European University), Tom Gerald Daly (Edinburgh Centre for Constitutional Law), Grainne de Burca (NYU Law School), Gabor Hamlai (European University Institute, Florencja), R. Daniel Kelemen (Rutgers University), Dmitry Kochenov (University of Groningen), Tomasz Tadeusz Koncewicz (Uniwersytet Gdański), Martin Krygier (University of New South Wales, Polska Akademia Nauk), Marcin Matczak (Uniwersytet Warszawski), Steve Peers (University of Essex), Vlad Perju (Boston College), Kim Lane Scheppele (Princeton University), Justine N. Stefanelli (Bingham Centre for the Rule of Law), Maximillian Steinbeis (założyciel Verfassungsblog) i Neil Walker (University of Edinburgh).

- Dziewięćdziesiąt dziewięć procent osób, które pewne stanowisko zajmuje, nie zna stanu prawnego, nie zna sytuacji, więc wypowiada się kierunkowo, zgodnie ze swoim ogólnym polityczno-prawnym przekonaniem - komentował w TVN24 list Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości.

Zmiany w Sądzie Najwyższym

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Sądzie Najwyższym 4 lipca w stan spoczynku musieli przejść sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogliby dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 4 maja, złożyliby stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraziłby zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego.

Prezes Małgorzata Gersdorf nie złożyła oświadczenia, podkreślając, że jej kadencję gwarantuje konstytucja. W uchwale Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podkreśliło, że Gersdorf pozostaje zgodnie z konstytucją prezesem do 30 kwietnia 2020 roku.