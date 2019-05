Prof. Król: mamy do czynienia ze schyłkiem najwspanialszego okresu w naszej historii

Foto: tvn24 Video: tvn24

Prof. Król: mamy do czynienia ze schyłkiem najwspanialszego...

29.05 | To, czego zawzięcie broni Koalicja Europejska, czyli to co ja nazywam demokracją proceduralną, to przez pewien długi czas wspaniale działało w Europie. I przyszedł (na to - red.) koniec po prostu. W pewnym momencie wszystko się kończy - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 historyk idei profesor Marcin Król. - Mamy do czynienia ze schyłkiem. To był najwspanialszy okres w ludzkich dziejach, nie było nigdy lepiej ludziom - ocenił.

