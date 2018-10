"Jeśli chcemy być w Unii Europejskiej, musimy godzić się na traktaty"

Może to być nieudolna próba zasłony przed ewentualnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mógłby wypowiedzieć się negatywnie o reformach polskiego sądownictwa - ocenił w TVN24 Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Odniósł się w ten sposób do wniosku, jaki prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego. - Jeśli chcemy być w Unii, musimy godzić się na traktaty, które były badane i negocjowane - dodał.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Profesor Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu, zastanawiał się w rozmowie z TVN24, dlaczego dopiero teraz pojawiają się wątpliwości co do konstytucyjności Traktatu Lizbońskiego, wynegocjowanego przez Polskę w 2007 roku.

"Nieudolna próba zasłony przed orzeczeniem Trybunału"

- Może to być nieudolna próba zasłony przed ewentualnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mógłby wypowiedzieć się negatywnie o reformach polskiego sądownictwa - ocenił Gutowski.

Przymusiński o "trzech możliwościach" po wniosku Ziobry do Trybunału Gdyby Trybunał... czytaj dalej » - Ale to jest rozwiązanie błędne. Gdyby miało stanowić tarczę do nieprzestrzegania zobowiązań międzynarodowych, to byłoby to niedopuszczalne, niemożliwe, dlatego że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny kilkukrotnie o tym mówił, kontrolując akcesje polski do Unii Europejskiej i kontrolując Traktat Lizboński - wskazywał.

- Trybunał orzekłby, że niezgodny z konstytucją jest przepis będący esencją Unii, bo Unia opiera się na swobodach gwarantowanych (...), które pozwalają Polakom pracować za granicą, które pozwalają polskim rolnikom pobierać dopłaty, które pozwalają nam korzystać z funduszy strukturalnych, a które jednocześnie kładą pewne obowiązki na nas, w tym poddania się trybunałowi, który wykłada prawo unijne - wymieniał Gutowski w rozmowie z TVN24.

Oglądaj Wideo: tvn24 Gutowski o wniosku Ziobry cz2 - Może zdarzyć się tak, że prawo wewnętrzne jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej, tylko nie da się wtedy powiedzieć "chcemy być w Unii, a nie uznawać Trybunału" - przekonywał.

- Jeśli chcemy być w Unii, musimy godzić się na traktaty, które były badane i negocjowane - dodał.

Kolejne pismo Ziobry do Trybunału

Argumentacja Ziobry. Dlaczego złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego? Jak Zbigniew... czytaj dalej » Prokurator generalny w datowanym na 4 października piśmie, które do TK wpłynęło dzień później, wniósł o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej "w zakresie, w jakim dopuszcza występowanie przez sąd z pytaniem prejudycjalnym o wykładnię Traktatów lub o ważność i wykładnię aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii, w sprawach dotyczących ustroju, kształtu i organizacji władzy sądowniczej oraz postępowania przed organami władzy sądowniczej państwa członkowskiego Unii Europejskiej".

Jak ocenił Ziobro w piśmie do TK "wprawdzie art. 267 Traktatu jest przepisem przyjętym przez Polskę w drodze ratyfikacji umowy międzynarodowej na podstawie Konstytucji RP, jednak nie można zgodzić się z twierdzeniem, że Rzeczpospolita Polska zgodziła się, by poprzez ten przepis objąć właściwością Trybunału Sprawiedliwości sprawy, które są konstytucyjnie zastrzeżone dla organów krajowych poprzez przepisy kompetencyjne wskazane wprost w Konstytucji RP oraz w zawartych w ustawie zasadniczej odesłaniach do uregulowania danych materii w ustawie".