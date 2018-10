Łętowska: polexit może odbyć się bez referendum, mamy powody do niepokoju

Do wyjścia Polski z Unii Europejskiej wystarczy większość w parlamencie i podpis prezydenta - podkreśliła profesor Ewa Łętowska w rozmowie opublikowanej na Prawo.pl. - Wydaje mi się, że mamy powody do niepokoju, i jako prawnicy, i jako obywatele, co mogłoby się stać, gdyby ktoś rzucił hasło, że my do tej Unii przecież w ogóle nie musimy należeć - oceniła była rzecznik praw obywatelskich i sędzia Trybunału Konstytucyjnego.