Profesor Zoll: nic nie wskazuje, że ci kandydaci PiS dadzą dowody wysokiej wiedzy prawniczej

W tym wypadku decyduje dobro partii, a nie dobro Polski - powiedział w rozmowie z TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Zoll. Skomentował w ten sposób zgłoszenie przez partię rządzącą Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Chojny-Duch jako kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki poinformował w poniedziałek, że Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch zostali zgłoszeni jako kandydaci klubu Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

"Myślałem, że także partia rządząca ma jakąś granicę"

Do tej rekomendacji odniósł się w rozmowie z TVN24 prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-1997, profesor Andrzej Zoll.

- Zostałem zaskoczony tą informacją, bo myślałem, że także partia rządząca ma jakąś granicę, której nie będzie przekraczać - stwierdził. Dodał, że jest to "granica moralności".

Jak stwierdził, tu mamy do czynienia z przekroczeniem granicy "zupełnie zasadniczej dla ustroju państwa i dla pewnych zasad, które w demokratycznym państwie prawa nie będą przekroczone". - Tu mamy do czynienia z propozycją dla osób, które z punktu funkcjonowania Sejmu przedstawiły się jak najgorzej. Dotyczy to zarówno pani poseł Pawłowicz, jak i pana posła Piotrowicza. To były osoby, które bardzo negatywnie zapisały się w obserwacji działań Sejmu - ocenił.

"Prezes Kaczyński powinien przypomnieć sobie, jak działał jego brat"

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego mówił także, że prezes PiS Jarosław Kaczyński "powinien przypomnieć sobie, jak działał jego brat (śp. Lech Kaczyński - red.) jako prezydent". - To nie była osoba, która była dla mnie jakimś wzorem, ale była to osoba, której dobro Polski leżało (na sercu - red.) bardzo wyraźnie, na pierwszym miejscu. W tym wypadku to nie dobro Polski decyduje, tylko dobro partii, a przede wszystkim decyduje chyba zdyskwalifikowanie do końca instytucji Trybunału Konstytucyjnego - kontynuował.

Prof. Zoll wskazywał, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z konstytucją, musi być "osoba o nienagannej etyce i osoba, która ma wyjątkowo wysokie kompetencje co do wiedzy prawniczej".

- Jeżeli chodzi o kwestię etyki, to nie mam podstaw do oceny tej etyki. Natomiast mam podstawę jedną - oni żadnym swoim zachowaniem nie wykazali, że ich etyka jest wysoka. Można podać wiele przykładów, w których to było nieetyczne zachowanie. Jeżeli chodzi o wiedzę prawniczą, to (ci kandydaci - red.) nie dają żadnych podstaw, żeby można było zakładać, że to będzie wiedza wysoka i że sami indywidualnie będą dawali dowody tej wysokiej wiedzy - wskazywał.

Kim są kandydaci PiS

Stanisław Piotrowicz to były prokurator z czasów PRL, senator VI i VII kadencji oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości VII i VIII kadencji, który w minionej kadencji był szefem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Piotrowicz kandydował w wyborach parlamentarnych jesienią 2019 roku, jednak nie uzyskał mandatu posła.

Krystyna Pawłowicz w latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. W Sejmie VII i VIII kadencji zasiadała w komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu się z życia politycznego i nie kandydowała w minionych wyborach parlamentarnych.

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli.