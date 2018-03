Szewach Weiss: ustawa o IPN poruszyła u Żydów czułą strunę pamięci





Ustawa poruszyła u Żydów czułą strunę pamięci nie tylko o sprawiedliwych, ale i o szmalcownikach - mówi w czwartkowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" były przewodniczący Knesetu i były ambasador Izraela w Polsce profesor Szewach Weiss. Podkreślił, że głosy w Izraelu o współudziale Polaków w Holokauście "to absolutny margines".

Weiss pytany w czwartek w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", dlaczego nowelizacja ustawy o IPN wywołała w opinii publicznej negatywne emocje, wyjaśnił, że "dla Żydów dziś Holokaust jest religią".

"W Jedwabnem mówiłem o dwóch stodołach"

Tłumaczył, że nowelizacja ustawy "poruszyła u Żydów bardzo czułą strunę pamięci nie tylko o sprawiedliwych, ale i o szmalcownikach".

- Przecież ja też w Jedwabnem mówiłem o dwóch stodołach: o tej, w której mnie uratowano, ale i o tej, w której mordowano Żydów - wskazał.

Według niego "efekt ustawy jest dokładnie odwrotny, bo teraz wszyscy mówią tylko o szmalcownikach".



Pytany, jakie zadania stoją przed polskim zespołem rządowym w Izraelu, odpowiedział, że ma on "rozpocząć normalne rozmowy". Jego zdaniem "to wszystko nie naprawi się z dnia na dzień, ale to się musi udać".

W jego ocenie gdyby nowelizacja ustawy o IPN "dotyczyła tylko zakazu mówienia o "polskich obozach zagłady", to byłaby poparta przez całe społeczeństwo izraelskie". - Nie ma w Izraelu nikogo, prócz kilku dziwnych ludzi, którzy mówiliby o polskich obozach zagłady" - dodał.

"Osobiście broniłem Polski"

Przekonywał jednak, że "ogromna większość w Izraelu wie, że obozy były niemieckie, hitlerowskie, nie były polskie".



- Osobiście broniłem Polski, zanim zaczęli to robić Polacy - zaznaczył.

- Kiedy zorganizowano debatę po filmie "Nasze matki, nasi ojcowie", to ja w polskiej telewizji mówiłem Niemcom, że oni w sprawie grzechów Polaków powinni milczeć tysiąc lat, bo gdyby nie oni, to my, Żydzi, żylibyśmy z Polakami w zgodzie, tak jak żyliśmy przez tyle pokoleń - mówił.

Wskazał, że "w Polsce nigdy nie było rządu kolaborantów" oraz że "to polski rząd podziemny skazywał szmalcowników na karę śmierci". Tłumaczył, że w Polsce byli antysemici "i byli też w AK, ale to Armia Krajowa wykonywała wyroki na tych, którzy wydawali Żydów".

"Kaczyński był wielkim przyjacielem Żydów"

- Jego dzieci uczyły się w szkole Laudera - dodał.



- Lech Kaczyński był wielkim przyjacielem Żydów, był filosemitą i wiem, że jego brat z pewnością nie jest antysemitą - podkreślił. Powiedział, że jest również "bardzo wdzięczny prezydentowi Dudzie nie tylko za Order Orła Białego, ale za jego wizytę w Izraelu, za to, co mówił".



Zdaniem Weissa kryzys w stosunkach polsko-izraelskich mógłby zakończyć "jakiś odważny gest, jakaś ciepła, mądra deklaracja prezydenta, premiera, prezesa Kaczyńskiego".

- Jeśli premier Morawiecki mówi o współbraciach, to jest to w Izraelu zauważone i ważniejsze niż tylko bieżąca polityka - uważa.

Sporna nowela weszła w życie

Przewodniczący polskiego zespołu, wiceszef MSZ Bartosz Cichocki, oczekuje, że spotkanie rozpocznie proces deeskalacji napięcia.



Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.45 czasu lokalnego. Przed spotkaniem planowany jest briefing prasowy szefów zespołów - po stronie polskiej wiceszefa MSZ Bartosza Cichockiego, a po stronie izraelskiej dyrektora generalnego MSZ Yuvala Rota.



Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 6 lutego i w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek 1 marca jej zapisy weszły w życie. Natomiast termin rozprawy TK w sprawie noweli nadal nie został ogłoszony.



Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".



Nowela wywołała krytykę między innymi ze strony Izraela i USA. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas rozmowy szefa polskiego rządu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, został powołany zespół ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem.