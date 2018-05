Prof. Środa o pośle Żalku: Ta wypowiedź była wyjątkowo ohydna. Sfera publiczna nam strasznie skarlała

Prof. Magdalena Środa w programie "Tak jest" w czwartek skomentowała wypowiedź posła Jacka Żalka o niepełnosprawnych. Mówiła też o jego późniejszych przeprosinach, które skierował do protestujących w Sejmie matek. - Kiedy poseł Żalek mówi do strajkujących, że on z całego serca przeprasza, jest to podręcznikowa postać cynizmu. Cynik to jest ten, kto używa pewnych wartości czy norm tylko i wyłącznie w celu prakseologicznym, kompletnie w nie nie wierząc. To znaczy, kiedy mówi "z całego serca", to ja widzę jak w duchu się śmieje - powiedziała profesor Środa. - Poseł Żalek jest jednym z przedstawicieli takiego antyestablishmentu, który ciągnie w dół. Ciągnie na margines. Ja go nazywam marginesem piwnym - dodała.