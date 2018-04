Video: tvn24

Wassermann: cenię członków podkomisji smoleńskiej

11.04 | W środę podkomisja badająca katastrofę smoleńską ma zaprezentować raport techniczny. Małgorzata Wassermann na pytanie, czy pozytywnie ocenia prace podkomisji, odpowiedziała, że część członków jest jej doskonale znana. - Ja tych ludzi bardzo cenię, bardzo szanuję. Mam ogromny szacunek do tego, co zrobili i co robią cały czas. To są badania w Polsce i Stanach Zjednoczonych na ogromną skalę - powiedziała w "Jeden na Jeden" w TVN24. Dodała, że ma na myśli m.in. prof. Wiesława Biniendę i prof. Piotra Witakowskiego.

