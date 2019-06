Kogo najbardziej kompromituje wyrok TSUE? "Przede wszystkim prezydenta Dudę"





»

- On jest adresowany do wszystkich sędziów w Europie, we wszystkich państwach unijnych - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzeplińsk o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Sądu Najwyższego. Na pytanie kogo ten wyrok najbardziej kompromituje, odpowiedział, że "przede wszystkim prezydenta (Andrzeja - red.) Dudę".

ZOBACZ CAŁY PROGRAM "KROPKA NAD I" NA TVN24GO

W poniedziałek polski rząd przegrał sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.TSUE orzekł, że przepisy dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

ZOBACZ UZASADNIENIE TSUE >>>

Rzepliński: wyrok TSUE jest adresowany do wszystkich sędziów w Europie

Wyrok komentował w "Kropce nad i" w TVN24 profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. - On jest adresowany do wszystkich sędziów w Europie, we wszystkich państwach unijnych - mówił.

Rzepliński zwrócił uwagę, że w pierwszej części uzasadnienie wyroku TSUE mówi wyraźnie, że "sędzia jest nieusuwalny".

"Nie wszystkie naruszenia prawa mogą zostać zapomniane" To tak naprawdę... czytaj dalej » - O tym stanowi nasza konstytucja w najkrótszym przepisie ustawy zasadniczej. I nie można żadnego myku zrobić, tym bardziej, że władze u nas wiedziały, że taki myk, o wiele bardziej elegancki, który zrobił Orban (Viktor, premier Węgier - red.) w Budapeszcie, skończył się porażką w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu i niczego się nie nauczyli - przekonywał, nawiązując do sytuacji związanej z wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech.

Jak stwierdził Rzepliński, europejski trybunał "musiał się tym zająć, bo były wykonane w sumie pozorne ruchy (wycofanie się przez PiS ze zmian w prawie - red.), natomiast nie został ciągle przywrócony stan początkowy".

Na pytanie, czy wyrok TSUE może być nauczką dla polityków nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, że sędziowie są nieusuwalni, odpowiedział: - Myślę, że w Polsce tak.

- Może w Bułgarii, może także w Rumunii, gdzie jest problem z traktowaniem sędziów przez klasę skorumpowanych polityków, u Węgrów - wyliczał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Rzepliński o wyroku TSUE: on jest adresowany do wszystkich sędziów w Europie

Kogo kompromituje wyrok TSUE? "Przede wszystkim prezydenta Dudę"

Zapytany, kogo ten wyrok najbardziej kompromituje, były prezes TK odpowiedział: - Myślę, że przede wszystkim prezydenta (Andrzeja - red.) Dudę.

- To on stał za pierwszym projektem, który sam potem zawetował w lipcu 2017 - mówił, nawiązując do zawetowania 24 lipca 2017 roku przez prezydenta pierwszej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w czasie rządów PiS.