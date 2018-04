Video: tvn24

Paweł Mucha o spotkaniu prezydenta z szefem PKW

19.12 | Prezydencki minister Paweł Mucha przekazał dziennikarzom po spotkaniu, że "to bardzo dobrze, że taka rozmowa miała miejsce". - Pan przewodniczący został przez pana prezydenta życzliwie wysłuchany i przyjęty - powiedział Mucha. - Dzisiaj to w gestii Senatu jest możliwe udoskonalenie tego prawa. Jeśli będą jakieś poprawki, to trafi to znowu do Sejmu - dodał minister.

