"Usterka wywołała dym". Problemy promu na Bałtyku, na pokładzie niemal 300 osób

Foto: DFDS/PAP/EPA Video: Google Earth

Prom płynął do Kłapejdy

02.10 | Na Morzu Bałtyckim nieopodal duńskiej wyspy Bornholm doszło do pożaru na promie Regina Seaways - poinformowały we wtorek litewskie media. Duńska firma DFDS, właściciel jednostki, oświadczyła jednak, że prom ma problemy techniczne, ale nie doszło do pożaru. Zapowiedziała, że prom zostanie odholowany do Kłajpedy.

