Nazwa amerykańskiej ustawy i problemy marszałka Kuchcińskiego. "Czytamy po polsku"





Foto: TVN24 | Video: tvn24 Problemy Marka Kuchcińskiego z wymową w języku angielskim

W czasie posiedzenia Sejmu marszałek Marek Kuchciński miał problemy z wymową amerykańskiej ustawy JUST Act 447 o sprawiedliwości dla ofiar Holokaustu, którym nie zadośćuczyniono. Po konsultacji udało mu się wymówić poprawnie słowo "just". Z drugim członem było już gorzej. - Czytamy po polsku - stwierdził w końcu. Sytuację skomentował poseł PO Sławomir Nitras, który umieścił nagranie na Twitterze. "Porozmawialiśmy sobie z panem Marszałkiem. Po polsku. Po angielsku" - napisał.

W piątek w porannym bloku głosowań Sejm decydował, czy przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały ws. ustawy JUST Act 447 uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Amerykańska ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST Act, potocznie zwana ustawą 447), dotyczy zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom lub ich spadkobiercom. Przepisy tej ustawy mają głównie symboliczny, deklaratywny charakter.

Posłowie nie zgodzili się na poszerzenie porządku obrad o ten punkt.

Nagranie z problemami z wymową marszałka Sejmu zamieścił na Twitterze poseł PO Sławomir Nitras.



Porozmawialiśmy sobie z panem Marszałkiem. Po polsku. Po angielsku. #POrozmawiajmypic.twitter.com/jfKMfMH55z — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) July 19, 2019