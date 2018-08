Po wecie prezydenta. Mazurek: PiS pozostaje przy swoim zdaniu

Decyzję prezydenta szanujemy, ale pozostajemy przy swoim zdaniu. Uważamy, że wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne i chcieliśmy silnej reprezentacji, która ma wpływ na decyzje, a nie takiego rozdrobnienia - powiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek komentując zawetowanie przez Andrzeja Dudę zmian w ordynacji do europarlamentu.

Mazurek: chcemy silnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim

- Decyzję prezydenta szanujemy, ale pozostajemy przy swoim zdaniu - powiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek, komentując decyzję prezydenta.



- Uważamy, że wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne i chcieliśmy silnej reprezentacji, która ma wpływ na decyzje, a nie takiego rozdrobnienia i wejścia do europarlamentu małych grup, które de facto takiego znaczenia nie mają - podkreśliła.

"To były złe przepisy"

- To dobrze, że złe przepisy Kodeksu wyborczego, uchwalone przez większość parlamentarną PiS, dotyczące trybu ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego nie wejdą w życie. To były złe przepisy, niezgodne z prawem europejskim i szkodliwe dla polskiej sceny politycznej - powiedział w czwartek poseł Jan Grabiec, rzecznik PO.

Przypomniał, że Platforma od początku krytycznie wypowiadała się na temat proponowanych przez PiS zmian. - Dziś tych przepisów nie ma. Dziś zostały odesłane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Niewątpliwie prezydent zrobił to w porozumieniu z PiS-em. Jesteśmy świadkami tego, że prezydent od początku pracy nad kodeksem wyborczym nad zmianą przepisów dotyczących ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Przepisy te były uzasadniane przez polityków PiS-u. A od kilku dni jesteśmy świadkami odwrócenia tej tendencji. Politycy PiS-u przestali bronić tej ustawy, a prezydent dokonał weta - stwierdził Grabiec.

- Stało się to z trzech powodów. Pierwszym i najważniejszym jest sytuacja wewnętrzna w PiS-ie i. to, że prezesowi Kaczyńskiemu udało się opanować wewnętrzną opozycję, która groziła kontrrewolucją ze strony niektórych prawicowych formacji czy kręgów w PiS-ie i zgłaszaniem ewentualnym osobnych list w wyborach do Parlamentu Europejskiego - mówił Grabiec.

Zdaniem posła PO drugim powodem jest "kwestia sukcesu Koalicji Obywatelskiej". - W ciągu ostatnich dwóch miesięcy udało się zawrzeć porozumienie nie tylko w miastach wojewódzkich, ale również w wyborach do rad sejmików w wielu powiatach - zauważył polityk.



W ocenie Grabca trzecim powodem weta prezydenta jest "kwestia niezgodności z prawem europejskim".

"To weto nie chroni Polaków przed podobnymi rozwiązaniami na wybory parlamentarne"

Nie pięć, a 16,5 procent głosów. Senat zajmie się ordynacją do Parlamentu Europejskiego Senacki główny... czytaj dalej » Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że Nowoczesna od początku była zdecydowanie przeciwna zmianom zaproponowanym przez PiS w ordynacji do europarlamentu.



- To opera mydlana w czterech aktach: w pierwszym PiS w parlamencie przegłosowuje ordynację do PE, w drugim Kaczyński dogaduje się z Macierewiczem i Rydzykiem, w trzecim powstaje silna Koalicja Obywatelska i opozycja deklaruje współpracę, więc w czwartym akcie Kaczyński zleca prezydentowi weto ordynacji - powiedziała przewodnicząca Nowoczesnej.



- Słuszną linię ma nasz prezydent. Wszyscy są teraz szczęśliwi, ale to weto nie chroni Polaków przed podobnymi rozwiązaniami na wybory parlamentarne w 2019 r., systemem z małymi okręgami, z systemem d'Honta pomagającym największym podmiotom - stwierdziła.



Lubnauer podkreśliła konieczność zjednoczenia opozycji "w szerokiej Koalicji Obywatelskiej na kolejne wybory".

"Złodziejska ordynacja PiS do europarlamentu zablokowana"

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wetując ustawę Andrzej Duda podzielił argumenty sygnatariuszy listu zawierającego apel o zawetowanie nowelizacji Kodeksu wyborczego. Z takim apelem wystąpili do prezydenta przedstawiciele: Kukiz'15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej - z inicjatywy stowarzyszenia Klub Jagielloński. Argumentowali w liście do głowy państwa, że nowela "zabetonuje scenę polityczną".

- Dobrze się stało, że zbójecka, złodziejska ordynacja została zablokowana i prezydent nie dołączył do grupy rozbójników, która chciała ukraść Polakom wybory - oświadczył prezes ludowców.

Według Kosiniaka-Kamysza, dzięki takiej "dobrej" decyzji Andrzeja Dudy "głosy i wybory europejskie nie zostaną zmielone".‏

Szef ludowców skomentował decyzję prezydenta również na Twitterze. "Presja ma sens. Złodziejska ordynacja PiS do europarlamentu zablokowana. Da się? Da! Tak działa skuteczna opozycja. Wielkie dzięki dla Klubu Jagiellońskiego za wspólną obronę uczciwych wyborów" - napisał.

"Moim zdaniem nie jest to żadna 'ustawka'"

- Spodziewaliśmy się tego weta i ono nastąpiło. Prezydent udowodnił tym samym, że jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie funkcjonariuszem partii, z której się wywodzi. Gratuluję prezydentowi, że potrafił się na to zdobyć, że potrafił się wznieść ponad interes partyjny. Moim zdaniem nie jest to żadna "ustawka", o co posądzają go niektórzy politycy opozycji - powiedział poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak.

Podkreślił, że "podziela argumenty prezydenta, że przegłosowana przez Sejm nowelizacja nie służy obywatelom i demokracji w Polsce", oraz że "wymuszanie sztucznych koalicji mniejszych partii i ugrupowań" byłoby rozwiązaniem złym.

Jakubiak zaznaczył jednocześnie, że jego ugrupowanie, namawiając prezydenta do weta, "nie broniło swojego interesu, bo jego członkowie nie szli do wyborów dla apanaży i fruktów, tylko, by doprowadzić do reform pozytywnie zmieniających życie Polaków".

Dodał, że nie spodziewa się pogorszenia relacji na linii prezydent-PiS po decyzji o zawetowaniu nowelizacji. - To weto to rzecz niewarta "robienia wojenki", być może nawet na swój sposób ratuje obóz rządzący, bo zawetowane zmiany mogłyby tylko pogorszyć nasze relacje z instytucjami Unii Europejskiej - ocenił.