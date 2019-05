Partia golfa, rozmowy i walka sumo. Atrakcje czekają na Trumpa w Japonii

Prezydent USA Donald Trump przybył w sobotę do stolicy Japonii Tokio z czterodniową wizytą państwową. Będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który spotka się nowym cesarzem Naruhito. W programie wizyty przewidziano między innymi dwustronne rozmowy o handlu, partię golfa, a nawet walki sumo, które prezydent USA będzie oglądał w towarzystwie gospodarzy.

W drodze do Japonii z pokładu samolotu Air Force One Trump napisał w piątek na Twitterze, że "z niecierpliwością oczekuję, aby uhonorować w imieniu Stanów Zjednoczonych Jego Królewską Mość Cesarza Japonii" oraz, że w trakcie wizyty omówi kwestie handlowe i dotyczące bezpieczeństwa regionalnego z premierem Japonii Shinzo Abem, którego nazwał "swoim przyjacielem".



Departed the @WhiteHouse and am now on Air Force One with the First Lady heading to Japan and looking forward to honoring, on behalf of the United States, His Majesty, the Emperor of Japan. I will also be discussing Trade and Military with my friend, Prime Minister @AbeShinzo. pic.twitter.com/uwEjQNbEXE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 maja 2019

Spotkanie z cesarzem, rozmowy o handlu i golf

Trump wraz z małżonką Melanią zostali powitani w sobotę na lotnisku Haneda w Tokio przez szefa japońskiej dyplomacji Taro Kono, ambasadora USA w Japonii Williama F. Hagerty'ego i innych oficjeli - podała agencja Associated Press. Następnie amerykański prezydent udaje się na kolację z przedstawicielami biznesu do rezydencji ambasadora.

Audiencję u intronizowanego 1 maja cesarza Naruhito, którego era panowania otrzymała nazwę Reiwa, czyli Piękna Harmonia, przewidziano na poniedziałek. Trumpowie razem pojawią się w pałacu cesarskim.

W programie wizyty przewidziano dwustronne rozmowy o handlu i polityce wobec Korei Północnej z japońskim premierem. Trump ma z Abem rozegrać również partię golfa.

Zaplanowano także walki sumo, które prezydent USA będzie oglądał na żywo w towarzystwie japońskich gospodarzy.

Na wtorek przewidziano zaś inspekcję japońskiego niszczyciela śmigłowcowego klasy Izumo, znajdującego się od marca 2015 r. na wyposażeniu Morskich Sił Samoobrony Japonii. Prezydent USA ma odwiedzić główną bazę VII. Floty, która wchodzi w skład sił morskich USA na Pacyfiku, w japońskim porcie Yokosuka.