Władze Korei Północnej ogłosiły w niedzielę, że przeprowadzono "bardzo ważny test" na odbudowanym poligonie Sohae, który zaczęto likwidować w ubiegłym roku na początku rozmów z USA o denuklearyzacji.

Test będzie miał "istotny wpływ na zmianę pozycji strategicznej [Korei Północnej - przyp. red.] w najbliższej przyszłości" - podała północnokoreańska agencja KCNA.

Korea Północna: Koniec rozmów z USA. Przeprowadzono "test o wielkim znaczeniu" Kim Song,... czytaj dalej » Amerykański prezydent tego samego dnia napisał na Twitterze, że "Kim Dzong Un jest zbyt bystry i ma zbyt dużo do stracenia, właściwie wszystko, jeśli będzie działał w sposób wrogi. Podpisał ze mną w Singapurze porozumienie o denuklearyzacji".

"On [Kim - przyp. red.] nie chce niszczyć swych specjalnych relacji z Prezydentem Stanów Zjednoczonych lub mieszać się w wybory prezydenckie w USA w listopadzie" - dodał w kolejnym wpisie.

Pjongjang nie wyjaśnił, na czym polega znaczenie przeprowadzonego testu, ale zdaniem Kim Dong-juba, eksperta z Instytutu Studiów Dalekowschodnich z Seulu, prawdopodobnie wypróbowano silnik międzykontynentalnej rakiety balistycznej na paliwo stałe.

Wykorzystanie paliwa stałego zwiększa mobilność rakiety i skraca czas przygotowań do jej wystrzelenia. Jak dotąd północnokoreańskie rakiety były na paliwo ciekłe - wyjaśnia agencja Associated Press.

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE