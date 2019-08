"Oni pozbędą się trochę broni i my trochę"

Video: MO Rosji

Nagranie pocisku Kindżał

23.07 | Nagranie przedstawia odpalany z powietrza pocisk balistyczny Kindżał, który ma być modyfikacją niesławnego pocisku Iskander odpalanego z wyrzutni lądowych. Dzięki wystrzeliwaniu przez bardzo szybki i latający wysoko ciężki myśliwiec MiG-31, nowa rakieta ma mieć duży zasięg rzędu dwóch tysięcy kilometrów i służyć do atakowania silnie bronionych celów, dzięki zdolności do wykonywania uników w ostatniej fazie lotu. Na nagraniu widać próbne odpalenie kindżała przez myśliwiec MiG-31. Co ciekawe sama rakieta nie jest cenzurowana, ale oznaczenia samolotu-nosiciela owszem. Na dotychczas ujawnionych nagraniach było inaczej, cenzurowano fragmenty pocisku, ale samolotu już nie.

