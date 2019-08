Prezydent Ukrainy z pierwszą oficjalną wizytą w Polsce





Foto: Wojciech Olkuśnik / PAP | Video: tvn24 Wołodymyr Zełenski składa wizytę w Polsce na zaproszenie Andrzeja Dudy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę przed południem rozpoczął pierwszą oficjalną wizytą w Polsce. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego został przywitany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zełenski weźmie między innymi udział w niedzielnych obchodach 80. rocznicy II wojny światowej w Warszawie.

W sobotę Wołodymyr Zełenski najpierw spotka się z prezydentem Dudą. Po południu będzie rozmawiał z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim oraz premierem Mateuszem Morawieckim.

Przed wizytą Zełenskiego w Polsce. "Chcemy uregulować sporne sprawy" Przygotowujemy... czytaj dalej » W niedzielę prezydent Ukrainy weźmie udział w uroczystościach na pl. Piłsudskiego w Warszawie w 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.

"Ważna wizyta"

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski ocenił, że będzie to niezwykle ważna wizyta, ponieważ prezydent Duda będzie pierwszym rozmówcą prezydenta Zełenskiego po tym, jak przejął on pełną odpowiedzialność za politykę ukraińską.

Szczerski przypominał, że w lipcowych wyborach parlamentarnych na Ukrainie zwyciężyła partia Sługa Narodu Zełenskiego.

- W związku z tym, Zełenski jest nie tylko prezydentem Ukrainy, ale też liderem partii, która rządzi Ukrainą - mówił Szczerski.

Rozmowy o planach politycznych

- Prezydenci będą rozmawiać przede wszystkim na temat planów politycznych zwycięskiego obozu na Ukrainie, bo na najbliższe lata to on przejął pełną odpowiedzialność za politykę ukraińską. To dotyczy kwestii bezpieczeństwa, relacji Ukrainy z Rosją, konfliktu na wschodniej Ukrainie, bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i całego regionu - powiedział prezydencki minister.

Jak dodał, strona polska będzie też oczekiwać deklaracji o prozachodnim nastawieniu prezydenta Ukrainy.

Prezydenci - jak przekazał Szczerski - będą rozmawiać też o kwestiach bilateralnych, w tym o polityce historycznej. Poruszony ma zostać temat zniesienia zakazu prowadzenia przez stronę polską prac poszukiwawczych i ekshumacji ofiar konfliktów, które pochowane są na terytorium Ukrainy.

- Pan prezydent będzie bardzo silnie akcentował to, że już poczynione uzgodnienia powinny być realizowane, bo to buduje wiarygodność - dodał prezydencki minister.