Erdogan grozi Amerykanom zamknięciem bazy z ich głowicami nuklearnymi

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował, że baza lotnicza Incirlik, w której magazynowane są amerykańskie głowice nuklearne, może zostać zamknięta. W ten sposób Turcja odpowiedziałaby na groźby sankcji i rezolucję Senatu USA uznającą za ludobójstwo rzeź Ormian sprzed 100 lat.

Komentarze strony tureckiej pod adresem USA - sojusznika Ankary w NATO - pojawiły się w ostatnim tygodniu po doniesieniach na temat projektu ustawy o wydatkach obronnych USA, który czeka na uchwalenie w Kongresie. Zawiera on wezwanie do objęcia Turcji sankcjami za zakup rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400.

Ankara mówi o amerykańskich bazach po wezwaniach w sprawie sankcji Jeśli Stany... czytaj dalej » Do tej sprawy odniósł się w niedzielę sam prezydent Turcji. - Jeśli konieczne będzie poczynienie takiego kroku, oczywiście mamy kompetencje. Jeśli będzie to konieczne, zamkniemy Incirlik - oświadczył na antenie kanału telewizyjnego Haber, odnosząc się do kwestii ewentualnych kroków podejmowanych być w przyszłości przez USA.

Turcja może też zamknąć bazę Kurecik, jeśli będzie taka konieczność - dodał.

- Jeśli straszą nas wdrożeniem tych sankcji, oczywiście będziemy brać odwet - zaznaczył Erdogan.

50 bomb jądrowych

Kilka dni wcześniej minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu dał już do zrozumienia, że amerykańskie siły zbrojne nie będą mogły korzystać z tych dwóch strategicznie ważnych baz lotniczych na terytorium tureckim, jeśli Waszyngton nałoży sankcje na Ankarę.

Baza Kurecik we wschodniej Turcji jest kluczową bazą dla NATO, natomiast baza Incirlik w południowej części kraju jest główną bazą dla amerykańskich operacji na Bliskim Wschodzie, w tym skierowanych przeciwko tak zwanemu Państwu Islamskiemu w Syrii i Iraku.

Incirlik używana jest też jednak przez siły powietrzne Wielkiej Brytanii i Arabii Saudyjskiej, jest jedną z tzw. sześciu europejskich baz NATO (choć de facto znajduje się w azjatyckiej części Turcji).

Oprócz tego w bazie Incirlik magazynowanych jest 50 amerykańskich bomb jądrowych B-61 objętych natowskim porozumieniem o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej.

Źródło: incirlik.af.mil Turecka baza lotnicza Incirlik

Odpowiedź na rezolucję

Turecki prezydent zaznaczył też w niedzielę, że Ankara może odpowiedzieć na rezolucję amerykańskiego Senatu w sprawie rzezi Ormian za pomocą rezolucji parlamentarnych uznających zabijanie rdzennych mieszkańców Ameryki w ostatnich stuleciach za ludobójstwo.

Rezolucję, uznającą za ludobójstwo rzeź Turków na Ormianach w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej, w latach 1915–1917, przyjął w czwartek amerykański Senat. W październiku rezolucję uchwaliła Izba Reprezentantów.

Źródło: tvn24.pl Baza Incirlik w Turcji