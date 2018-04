Prezydent w czwartek będzie "ujawniał co najmniej część pytań"

W środę po godzinie 12 zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Tematem rozmowy była kwestia referendum w sprawie konstytucji. - Prezydent podtrzymuje swoją wolę przeprowadzenia referendum konsultacyjnego. Należy spodziewać się projektu postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego - oświadczył po spotkaniu obu polityków prezydencki minister Paweł Mucha.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu.

"Wszystkie aspekty referendum konsultacyjnego"

Karczewski wcześniej zapowiadał, że podczas spotkania będzie rozmawiał z prezydentem o wszystkich aspektach referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji: o terminie, pytaniach i o stanowisku partii.

W miniony piątek spotkał się z wiceszefem Kancelarii Prezydenta RP, pełnomocnikiem prezydenta do spraw referendum konsultacyjnego Pawłem Muchą, by omówić kwestię przygotowań do tego referendum. Poinformował wówczas, że jego rozmowa z Muchą miała charakter techniczny, a nie polityczny.

- Polityczna decyzja i polityczne rozmowy będą w środę - oświadczył.

W środę przed godziną 14 odbył się briefing prasowy prezydenckich ministrów: wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy i rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego.

- Prezydent podtrzymuje swoją wolę przeprowadzenia referendum konsultacyjnego. Należy spodziewać się projektu postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, które prezydent będzie przedkładał Senatowi - powiedział pełnomocnik prezydenta do spraw referendum konsultacyjnego Paweł Mucha.

Ocenił, że środowe spotkanie prezydenta z marszałkiem Karczewskim "to była dobra rozmowa".

- Bardzo wyraźny komunikat prezydenta co do tego, że (...) podtrzymuje swoją wolę przeprowadzenia referendum konsultacyjnego, nie ma w tym zakresie żadnych wątpliwości. Jest to referendum zapowiedziane przez pana prezydenta, niewątpliwie należy się spodziewać projektu postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego - podkreślał Mucha.

Jak dodał, ten projekt prezydent Andrzej Duda przedłoży Senatowi.

"Najprawdopodobniej" w czwartek poznamy pytania

- Pan prezydent chce zadać pytania suwerenowi. Jak wiemy, suwerenem jest naród i ta formuła, społeczna formuła stanowienia prawa i rozmowa na temat konstytucji to jest coś, na czym nam bardzo zależy - podkreślił Mucha.

Poinformował też, że podczas czwartkowej debaty "Wspólnie o Konstytucji" prezydent Andrzej Duda "będzie najprawdopodobniej ujawniał co najmniej część pytań [referendalnych - red.], które dzisiaj rozważa, po otwartych spotkaniach regionalnych, po opiniach ekspertów, mając wiedzę własną, jakie są oczekiwania".

Mucha zaznaczył również, że prezydentowi zależy na tym, aby pytania referendalne były "proste i jednoznaczne".

- Chcemy, żeby one dotyczyły ważnych dla Polaków spraw. Chcemy, żeby naród podejmował kluczowe rozstrzygnięcia, żeby to nie były wypowiedzi przedstawicieli tylko elity, jakiegoś wąskiego kręgu osób - nawet najwybitniejszych - tylko, żeby to był mocny głos polskiego społeczeństwa - mówił prezydencki minister.

Inicjatywa prezydenta

3 maja ubiegłego roku prezydent Duda ogłosił swoją inicjatywę referendum w sprawie zmian w konstytucji. Mówił, że chce, by odbyło się ono w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 roku, albo trwało dwa dni - 10 i 11 listopada. W maju 2017 roku również prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że w konstytucji konieczne są zmiany. Jarosław Kaczyński wypowiadał się jednak krytycznie o pomyśle przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w Święto Niepodległości.

W czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się debata "Wspólnie o konstytucji", która podsumuje dotychczasowe, organizowane przez Kancelarię Prezydenta spotkania regionalne dotyczące referendum w sprawie nowej konstytucji.

