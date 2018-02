"Serbia i Chorwacja będą musiały polepszyć stosunki na przyszłość"





Foto: EPA/STRINGER | Video: Reuters TV Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar Kitarović spotkała się z serbskim przywódcą Aleksandarem Vucziciem

Prezydenci Chorwacji i Serbii przyznali w Zagrzebiu, że stosunki miedzy ich krajami nie były zawsze "przyjacielskie" ponad 20 lat po zakończeniu wojny na Bałkanach.

- Niestety, historia wciąż ciąży na stosunkach między Serbią a Chorwacją (...), uniemożliwiając opisanie ich relacji jako przyjazne. Te stosunki są obciążone przeszłością, o której teraz nie rozmawialiśmy ... Naszym zadaniem jest rozmowa i szukanie rozwiązań problemów, które nas dzielą - powiedziała prezydent Chorwacji Kolinda Grabar Kitarović po dwugodzinnej rozmowie z serbskim przywódcą Aleksandarem Vucziciem.

"Sygnał dobrej woli z naszej strony"

"Drzwi do Unii Europejskiej są dla krajów Bałkanów Zachodnich otwarte" Komisja... czytaj dalej » - Serbia i Chorwacja będą musiały polepszyć stosunki na przyszłość. Spróbujemy zmienić atmosferę w ciągu najbliższych stu dni i wszyscy serbscy politycy muszą zrobić wszystko co możliwe dla lepszych wzajemnych stosunków. To będzie sygnał dobrej woli z naszej strony. Patrzymy w różny sposób na wydarzenia z przeszłości, lecz musimy nawzajem zrozumieć je i wtedy wszystko ruszy naprzód - powiedział z kolei Vuczić.



Wśród rozbieżności pomiędzy obydwoma krajami jest kwestia osób zaginionych w czasie wojny Chorwacji o niepodległość po rozpadzie Jugosławii w latach 1991-1995, a także sporne problemy co do granicy na Dunaju.

Hamowanie negocjacji

Po okresie polepszenia kontaktów relacje między obydwoma krajami są od miesięcy napięte. Obie strony wypominają sobie nawzajem zbrodnie wojenne z czasów wojny na Bałkanach w latach 90., a nawet z okresu II wojny światowej.



Serbia, kandydująca do Unii Europejskiej, oskarża regularnie Chorwację, członka UE, o hamowanie jej procesu negocjacyjnego z Brukselą. Władze w Belgradzie mają świadomość konieczności polepszenia stosunków z sąsiadami, w tym z Chorwacją, na swej drodze do UE.

Granice w dwa lata

Chorwacja chce być w "wewnętrznym kręgu" Unii. Ma plan przyjęcia euro Chorwacja chce... czytaj dalej » - W wielu kwestiach nie jesteśmy zgodni, w innych zbliżyliśmy stanowiska, a w jeszcze innych zbliżymy w najbliższych miesiącach - powiedziała chorwacka prezydent.

Przywódcy uzgodnili, że spróbują rozwiązać kwestię granic w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli im się nie uda, zwrócą się do międzynarodowego arbitrażu.

Vuczić ma się też spotkać z władzami Kościoła katolickiego w Chorwacji, a także odwiedzić tereny zamieszkane przez mniejszość serbską w tym kraju.



Na głównym placu w Zagrzebiu zebrało się w poniedziałek około tysiąca osób, aby zaprotestować przeciwko wizycie serbskiego prezydenta w Chorwacji.