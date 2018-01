Video: tvn24

"Nikt nie postawił sprawy odbudowy Polski tak jasno jak Wilson"

06.01 | To prezydent USA Woodrow Wilson wyprowadził temat Polski, ale za nim był jego najbliższy współpracownik oraz pianista Ignacy Jan Paderewski, który przyjął misję, że pojedzie do Stanów Zjednoczonych i będzie przekonywał Amerykanów, żeby się za nami wstawili. Robił to na tyle konsekwentnie, że przekonał - mówiła we "Wstajesz i weekend" reporterka TVN24 Brygida Grysiak, która przygotowała reportaż o orędziu Woodrowa Wilsona. Prezydent USA w 1918 roku w 13 punkcie programu pokojowego jasno stwierdził, że musi zostać utworzone niepodległe państwo polskie. - Takiego kategorycznego postawienia sprawy nikt wcześniej nie dokonał. Można śmiało powiedzieć, że Polska odrodziła się w ogromnej mierze dzięki Wilsonowi - powiedział szef redakcji zagranicznej TVN24BiS Jacek Stawiski. Reportaż Brygidy Grysiak o godzinie 21 w TVN24.

