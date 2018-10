Uchwała o powołaniu sędziów Sądu Najwyższego wstrzymana. Oczekiwanie na decyzję prezydenta

Nie czekając na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE prezydent ma w środę o godzinie 11, bez udziału mediów, zaprzysiąc kolejnych sędziów Sądu Najwyższego. Jak informował wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny, NSA uwzględnił kolejny wniosek o zabezpieczenie w sprawie uchwały nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tym samym wstrzymując wykonanie decyzji KRS dotyczącej powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej.

Uwzględniony przez sąd wniosek o zabezpieczenie złożył do NSA kandydat na sędziego Sądu Najwyższego, który w końcu sierpnia nie uzyskał rekomendacji nowej, powołanej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa. Rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadło w poniedziałek - poinformował w środę Wydział Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Adminsitracyjnego.

Jest to kolejne rozstrzygnięcie NSA w sprawie wniosków o zabezpieczenie w tej sprawie uchwał KRS. We wrześniu Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał - w zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał KRS odnoszących się do powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Wnioski złożyli w NSA kandydaci na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS.

"Powołanie przez prezydenta sędziów SN jest kluczowe"

Zaprzysiężenie sędziów przez prezydenta odbędzie się jeszcze przed ewentualnym wydaniem przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości tak zwanej decyzji zabezpieczającej - zawieszającej niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. O wydanie decyzji zabezpieczającej wnioskowała Komisja Europejska.

Wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha podkreślił w środę w radiowej Jedynce, że nie zgadza się "z jakimikolwiek głosami, które by wskazywały, że w sprawie powołania przez prezydenta sędziów Sądu Najwyższego jest jakaś wadliwość".

- Mamy sytuację taką: weryfikowane przez KRS uchwały trafiają do prezydenta, jest procedura określona, że prezydent na wniosek KRS powołuje sędziów - tłumaczył. - Nie jest tajemnicą, że tego rodzaju aktywność [prezydent Duda - red.] planuje - dodał minister.

Według niego powołanie przez prezydenta sędziów SN jest "kluczowe". - Kluczowe jest to, że te powołania sędziów prowadzą do tego, że ustawa z 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym jest realizowana - oświadczył Mucha.

Jak ocenił, Unia Europejska "nie ma żadnych kompetencji, żeby ingerować w to, w jaki sposób my określamy - na podstawie polskiej konstytucji, na podstawie polskich ustaw - organizację wymiaru sprawiedliwości".

Prezydencki minister podkreślił, że skarga Komisji Europejskiej skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym jest "niezasadna i nietrafna".

Rekomendacje nowej KRS

W końcu czerwca w "Monitorze Polskim" ukazało się obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego SN - do obsadzenia były 44 stanowiska sędziowskie. Ostatecznie KRS rozpatrywała ponad 180 kandydatur zgłoszonych na te stanowiska.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej. Rada wyłoniła 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

Na początku września przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. 20 września prezydent powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.