Prezydent: nieprzesłanie nowelizacji do Trybunału byłoby nieodpowiedzialne

Politycy o decyzji prezydenta w sprawie nowelizacji Kodeksu...

29.06 | Prezydent wyraził tylko wątpliwości, ja uważam, że trzeba było natychmiast to zawetować - ocenił europoseł PSL Jarosław Kalinowski. Odniósł się do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o skierowaniu noweli Kodeksu karnego do TK. - Uznał, że pojawiały się wątpliwości, co do samego procesu legislacyjnego, natomiast cieszy mnie, że pan prezydent nie widzi problemów, co do samej idei zmiany Kodeksu karnego - powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.

