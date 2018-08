Prezydent Krakowa walczy o pomnik Sobieskiego w Wiedniu

Foto: PAP/Jacek Bednarczyk Video: Katarzyna Górniak / Fakty TVN

07.10.2017 | Wielka akcja modlitewna na granicach Polski. "Z...

Z "różańcem do granic" poszły w sobotę tysiące Polaków. Polska opasana różańcem po to, by się modlić o pokój. Z pomysłem wyszli wierni. Mówili między innymi o granicach zagrożonych przez islamistów. Biskupi pominęli ten wątek, ale inicjatywę wsparli, widząc w niej szansę na duchową mobilizację Polski i Europy.

»