Polska będzie współpracować w leczeniu raka "z jednym z najpoważniejszych na świecie partnerów"





Zwalczanie chorób nowotworowych jest jednym z największych wyzwań cywilizacyjnych na najbliższe dziesięciolecia, jeśli chodzi o ochronę zdrowia – mówił w piątek Andrzej Duda. Prezydent podpisał umowę o współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka z centrum onkologicznym Uniwersytetu Teksas – MD Anderson Cancer Center w Houston.

W piątek po południu czasu lokalnego prezydent wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą wziął udział w uroczystości podpisania umowy o współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka z centrum onkologicznym Uniwersytetu Teksas – MD Anderson Cancer Center w Houston. Z polskiej strony umowę podpisał minister zdrowia Łukasz Szumowski.

"Polski 'cancer plan' będzie miał partnerów zagranicznych"

Minister Szumowski podczas uroczystości podkreślał, że dzięki tej współpracy zyskają polscy pacjenci, polscy pracownicy w ochronie zdrowia. Jak wskazał, dzięki umowie pacjenci będą mieli dostęp do najnowszej wiedzy i najnowszych terapii. Z kolei polscy lekarze – do szkolenia w najlepszym na świecie ośrodku onkologicznym.

- Dzięki tej współpracy będziemy mogli nie tylko szkolić, współpracować w zakresie badań, ale również polski "cancer plan", do którego zobowiązuje nas ustawa podpisana ostatnio przez pana prezydenta, będzie miał partnerów zagranicznych o najwyższym poziomie merytorycznym do oceny tego dokumentu – mówił minister.

Szumowski zaznaczył jednocześnie, że współpraca z MD Anderson nie zaczyna się dzisiaj. W tym kontekście wskazał, że niedawno podpisano memorandum między Agencją Badań Medycznych a MD Anderson o rozwoju badań klinicznych.

"Jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych"

- Wierzę, że współpraca z MD Anderson Cancer Center przełoży się na poprawę leczenia chorób nowotworowych w Polsce – mówił prezydent Duda podczas wystąpienia. Jak dodał, "ośrodek ten jest jednym z najbardziej cenionych i skutecznych ośrodków badawczych nad nowotworami na świecie. Jest odpowiedzialny za prawie jedną trzecią zatwierdzonych w ciągu ostatnich pięciu lat nowych leków leczących raka".

- Nie ma więc żadnych wątpliwości, że MD Anderson to jeden z najpoważniejszych na świecie partnerów, z którymi chcemy zmierzyć się z tą straszliwą plagą, jaką są choroby onkologiczne – zaznaczył prezydent. Podkreślił również, że ich zwalczanie jest "jednym z największych wyzwań cywilizacyjnych na najbliższe dziesięciolecia, jeśli chodzi o ochronę zdrowia".

- Jaki jest rozmiar problemu, to wystarczy przytoczyć kilka danych. Szacuje się, że w najbliższym dziesięcioleciu na choroby onkologiczne na świecie umrze około 100 mln ludzi. To znaczy, że rak zabierze więcej istnień niż choroby układu krążenia, gruźlica czy malaria razem wzięte – mówił prezydent Duda.

"Wzrasta prawdopodobieństwo zachorowania"

Dodał, że w Polsce rocznie notuje się około 160 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe, co – powiedział Duda – "stanowi obecnie drugą przyczynę zgonów Polaków".

Prezydent mówił też, że "w tej chwili każdego dnia choroby nowotworowe diagnozuje się u około 300 Polaków, z których 220 umiera". - Przewidywania niestety nie są pod tym względem optymistyczne także dlatego, że przedłuża się długość życia człowieka, a tym samym wzrasta prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę nowotworową – zauważył.

Prezydent mówił też, że w Polsce jednym z największych wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć, jest kwestia poprawy wskaźników wykrywalności chorób nowotworowych.

- Obecnie wiele tragedii spowodowanych jest tym, że choroba nowotworowa zostaje wykryta po prostu za późno. Choroba nowotworowa, którą wcześniej być może i prawdopodobnie dałoby się wyleczyć – podkreślał.

"Walka wymaga przemyślanej strategii"

Przypomniał też, że w Polsce została uchwalona Narodowa Strategia Onkologiczna. - Celami strategii będzie przede wszystkim obniżenie zachorowalności, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin – mówił.

- Nie mamy wątpliwości, że walka z tak groźnym przeciwnikiem, jakim są choroby nowotworowe, wymaga bardzo kompleksowej i przemyślanej strategii, procesu, który obejmuje nie tylko samo leczenie – powiedział prezydent.

- Potrzebujemy także i profilaktyki, a więc edukacji, potrzebujemy działań o charakterze badawczym i działań o charakterze naukowym, potrzebujemy wreszcie także i strategii psychologicznej – dodał.

Szpital z budżetem 5 miliardów dolarów

Po zakończeniu uroczystości para prezydencka spotkała się z pracownikami MD Anderson Cancer Center, w tym z lekarzami polskiego pochodzenia.

Jak informowało wcześniej Ministerstwo Zdrowia, The University of Texas MD Anderson Center zatrudnia 21 tys. osób, a roczny budżet centrum przekracza 5 mld dolarów. Każdego roku MD Anderson przyjmuje niemal 120 tys. chorych na nowotwory. Ośrodek będący częścią Uniwersytetu Teksańskiego jest największym centrum leczenia nowotworów w Stanach Zjednoczonych – prowadzi rocznie ok. 1000 badań klinicznych z udziałem ok. 10 tys. pacjentów.

"W MD Anderson działa Centrum Innowacji, którego celem jest wyeliminowanie raka na całym świecie. Naukowcy opracowują najnowszej generacji rozwiązania w dziedzinie nowych technologii medycznych, wprowadzają na rynek nowe leki, sposoby diagnostyki, projektują urządzenia medyczne i rozwiązania informacyjne, które mogą pomóc w opiece nad pacjentami onkologicznymi" – akcentowało ministerstwo.