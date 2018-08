"Wyciągnąłem rękę do ministra Błaszczaka". Prezydent Gdańska zaprasza szefa MON

Video: tvn24

Spór polityczny na Westerplatte

01.09 | Kolejny spór polityczny. Westerplatte w tym roku może zostać zapamiętane nie z wystąpień upamiętniających wybuch II wojny światowej, a z niedopuszczenia harcerza do odczytania apelu pamięci. Zatrzymał go żandarm, zastąpił żołnierz. MON nie ma sobie nic do zarzucenia, ale prezydent Gdańska i harcerze już tak.

