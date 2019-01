"Za Adamowiczem będą tęsknili mieszkańcy miasta, Polacy, ale też cała Europa"





»

- Tragiczne wydarzenie nie tylko dla Gdańska, nie tylko dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej - powiedział we wtorek przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, komentując zabójstwo Pawła Adamowicza. Wiceszef Komisji Frans Timmermans dodał, że we wszystkim, co robił prezydent Gdańska "widoczne były polskie tradycje, ale miał też w sobie bardzo dużo europejskości".

Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zaatakowano nożem na scenie w niedzielę podczas "Światełka do Nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na miejscu był reanimowany, potem w szpitalu przeszedł kilkugodzinną operację. Jego stan był bardzo ciężki. W poniedziałek po południu Paweł Adamowicz zmarł. Miał 53 lata.

"Miał w sobie bardzo dużo europejskości"

"Do wielu z nas chyba do dziś nie dotarło, że Pawła nie ma z nami" To strata... czytaj dalej » Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że Adamowicz "to był człowiek, który żył dla swojego miasta i jego mieszkańców". - On był Gdańskiem na każdy możliwy sposób - dodał.

- We wszystkim, co robił, widoczne były polskie tradycje, ale miał też w sobie bardzo dużo europejskości. To widać też w samym Gdańsku, w duchu tego miasta, w jego historii - wskazywał Timmermans.



Dodał, że za Adamowiczem "będą tęsknili mieszkańcy miasta, Polacy, ale też cała Europa".

"Tragiczne wydarzenie nie tylko dla Gdańska"

Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, podkreślił w krótkiej rozmowie z dziennikarzami, że zabójstwo Adamowicza to "tragiczne wydarzenie nie tylko dla Gdańska, nie tylko dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej".

- Musimy zatrzymać nienawiść zarówno w Polsce jak i w Europie - dodał.

Wcześniej do tragicznych wydarzeń z Gdańska odniósł się też na Twitterze.

"Z wielkim smutkiem dowiedziałem się o tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. W imieniu Komisji Europejskiej przekazuję wyrazy współczucia" - napisał. Załączył też list kondolencyjny zaadresowany do prezydenta Andrzeja Dudy.



It is with great sadness that I learnt of the tragic death of Paweł Adamowicz. On behalf of @EU_Commission, I extend our deepest condolences.

Z wielkim smutkiem dowiedziałem się o tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. W imieniu Komisji Europejskiej przekazuję wyrazy współczucia. pic.twitter.com/RJDthXHEAM — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 14 stycznia 2019