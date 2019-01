Prezydent Egiptu otworzył katedrę i meczet. "Państwo dla wszystkich"

Prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi wziął w niedzielę udział w otwarciu nowej katedry koptyjskiej oraz nowego meczetu w miejscu na pustyni, znajdującym się 45 kilometrów na wschód od Kairu. Szef państwa planuje tam przenieść administracyjną stolicę kraju.

Budowa koptyjskiej świątyni oraz meczetu - od teraz jednego z największych w regionie - trwała około półtora roku.

Do inauguracji, w której udział wziął także między innymi prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas, doszło dzień przed obchodzonym przez Koptów Bożym Narodzeniem.

Walka z islamskim terroryzmem

Zamach bombowy na autobus z turystami w Egipcie Co najmniej... czytaj dalej » Agencja informacyjna Associated Press ocenia, że niedzielna uroczystość to symboliczny gest w czasie, gdy bojownicy tak zwanego Państwa Islamskiego coraz częściej za cel swoich ataków obierają chrześcijańską mniejszość w Egipcie. Jak wyjaśnia agencja, es-Sisi za podstawę swoich rządów uznał doprowadzenie do religijnej zgody i walkę z islamskim terroryzmem. Prezydent jest orędownikiem równości między muzułmańską większością a chrześcijanami, których w 100-milionowym Egipcie jest 10 procent.



Podczas niedzielnej ceremonii miał miejsce między innymi występ chóru, który śpiewał o żyjących pokojowo obok siebie wyznawcach obu religii. Na ten sam temat wyświetlono również filmy.

- To przesłanie dla całego świata, że Egipt jest państwem dla wszystkich - powiedział w czasie inauguracji jeden z prowadzących uroczystość.

Zgromadzonym pokazano również nagrania wideo z życzeniami i przesłaniem na tę okazję od papieża Franciszka.

Na czas uroczystości zwiększono środki bezpieczeństwa. Dzień wcześniej w Kairze zginął funkcjonariusz policji. Zabił go wybuch bomby podłożonej w pobliżu koptyjskiego kościoła, którą próbował rozbroić.

Źródło: kremlin.ru Prezydent Egiptu w 2017 roku został zaprzysiężony na drugą kadencję