Prezydent Duda: od 11 listopada do USA bez wiz

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher poinformowała mnie, że dzisiaj w Waszyngtonie zostanie ogłoszony oficjalnie komunikat, że Polska została przyjęta do programu bezwizowego - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda. Dodał, że do Stanów Zjednoczonych bez wiz będzie można podróżować już od 11 listopada.

Prezydent Andrzej Duda przekazał tę informację w środę przed południem na wspólnej konferencji z amerykańską ambasador Georgette Mosbacher w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent Duda: możliwość podróżowania do USA bez wizy od 11 listopada

- Pani ambasador poinformowała mnie, że dzisiaj w Waszyngtonie zostanie ogłoszony oficjalny komunikat o tym, że Polska została przyjęta do programu bezwizowego i że bezwizowa możliwość podróżowania do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni w celach turystycznych i w celach biznesowych będzie możliwa od 11 listopada tego roku, a więc dosłownie za kilka dni - powiedział prezydent.

Prezydent Trump: zgodziłem się na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego Prezydent USA... czytaj dalej » Andrzej Duda podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który - jak mówił - "rok temu obiecał, że Polska zostanie przyjęta do tego programu ruchu bezwizowego do końca jego pierwszej kadencji".

- Bardzo dziękuję też pani ambasador za bardzo poważne potraktowanie tej sprawy, ale dziękuję także wszystkim moim rodakom, którzy się w tę sprawę zaangażowali - dodał. Złożył też podziękowania wszystkim zaangażowanym w sprawę instytucjom oraz liniom lotniczym LOT za - jak wyjaśnił - spopularyzowanie akcji występowania Polaków o wizy amerykańskie tak, by można było uzyskać próg odmów ich przyznawania poniżej 3 proc.

Mosbacher: prezydent powiedział coś, co mnie rzeczywiście poruszyło

Głos na konferencji zabrała także amerykańska ambasador, która pogratulowała "38 milionom Polaków w Polsce" i "10 milionom Polaków w Stanach Zjednoczonych".

- Dzisiaj oficjalnie Polska wejdzie do programu ruchu bezwizowego i 11 listopada Polacy będą mogli podróżować [do USA - przyp. red.] już bez wizy - ogłosiła.

Do USA bez wizy. Pytania i odpowiedzi Prezydent USA... czytaj dalej » Wskazywała, że sprawa ruchu bezwizowego była ważnym tematem już podczas jej pierwszych spotkań z prezydentem Dudą. - Prezydent powiedział coś, co mnie rzeczywiście poruszyło. Powiedział, że program ruchu bezwizowego dotyczy dumy narodowej. To mnie naprawdę poruszyło, ponieważ zdawałam sobie sprawę, jaka jest nasza wspólna historia i jakie są wspólne wartości, które podzielamy - powiedziała.

- Kiedy prezydent Duda opowiedział tę historię prezydentowi Donaldowi Trumpowi, to prezydent Trump przyszedł do mnie i powiedział: "Georgette, uprawomocnię cię, żebyś powołała specjalną grupę, żeby tę sprawę załatwić" - relacjonowała. Zaznaczyła, że zespół ten powstał zarówno w Waszyngtonie, jak i w Polsce.

- To był bardzo skomplikowany proces, który przebiegał zgodnie z wymogami prawa - przekonywała Mosbacher. Wskazała między innymi na konieczność uwzględnieniu w decyzji o ruchu bezwizowym odpowiedniego odsetka odmów wizowych. - Przeprowadziliśmy kampanię i zwróciliśmy się do Polaków i polskich przedsiębiorstw i amerykańskich firm (...), żeby przychodzili i występowali o wizę, żebyśmy mogli zmniejszyć odsetek odmów wizowych właśnie w ten sposób. Udało się to - podkreśliła.

Amerykańska ambasador dodała, że oczekiwaniem prezydenta Polski było to, by bezwizowy ruch Polski z USA wprowadzić jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Mosbacher: na stronie ambasady USA w Polsce informacje o ruchu bezwizowym

- Jeżeli skorzystacie państwo ze strony internetowej ambasady, zarejestrujecie się, w ciągu 24 godzin uzyskacie państwo rejestrację wizową. Sprawiliśmy, żeby to było bardzo proste. Wszystkie odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej ambasady amerykańskiej - poinformowała Mosbacher.



- Wiem, że prezydent Donald Trump jest podekscytowany perspektywą ogłoszenia tej informacji. Dla mnie to zaszczyt, że reprezentuję Stany Zjednoczone w takim dniu - zaznaczyła ambasador.

Ruch bezwizowy

Program Ruchu Bezwizowego VWP (ang. Visa Waiver Program) obowiązuje od 1986 roku. Został ustanowiony - jak tłumaczono - w celu rozwijania turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. Pozwala na bezwizowe podróżowanie do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych

Obecnie obejmuje 38 państw, w tym większość państw Unii Europejskiej - poza (na razie) Polską, a także Bułgarią, Rumunią, Chorwacją i Cyprem.

Są to: Andorra, Australia, Austria, Belgia, Brunei, Czechy, Chile, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Korea Południowa, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Polska nie była dotąd objęta tym programem ze względu na zbyt wysoki odsetek osób, którym odmawiano przyznania wizy amerykańskiej.

Podstawowym kryterium włączenia kraju do Visa Waiver Program jest wskaźnik odmów w sprawie wiz nieimigracyjnych. W ostatnim roku podatkowym - trwającym od 1 października do 30 września - ten odsetek powinien wynieść poniżej 3 proc.

Europa do USA z wizami i bez wiz (stan przed przyjęciem Polski do programu ruchu bezwizowego)

Warunki włączenia kraju do programu ruchu bezwizowego określa ustawa

Ostateczna decyzja o włączeniu do VWP - czyli zniesienia wiz - jest kompetencją szefa Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS). - Warunki włączenia kraju do VWP określa ustawa, a ich spełnienie stwierdzają sekretarz bezpieczeństwa krajowego i sekretarz stanu - wyjaśniał w rozmowie z serwisem Konkret24 doktor Dariusz Stolicki, politolog z Uniwerytetu Jagiellońskiego, autor opracowania "Problem ruchu bezwizowego w stosunkach polsko-amerykańskich po 1989 r.".

- Prezydent teoretycznie może wydać polecenie włączenia kraju do VWP, ale jeżeli kraj nie spełnia warunków ustawowych, to tego polecenia i tak nie da się wykonać. A jeżeli spełnia, to Departament Bezpieczeństwa Krajowego i tak stwierdza ten fakt bez żadnego polecenia prezydenckiego - dodał politolog.

