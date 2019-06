Polsko-amerykańska umowa o zwalczaniu przestępczości podpisana

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Kozłowski podpisał w USA umowę o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, umowa jest ważnym krokiem na drodze przystąpienia Polski do ruchu bezwizowego z USA - poinformował w środowym komunikacie resort.

W środę o godzinie 18 czasu polskiego rozpoczęła się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Strony polska i amerykańska podpisały w tym dniu także umowę o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości.

"Wymierne korzyści zarówno dla bezpieczeństwa Polski, jak i Stanów Zjednoczonych"

Jak podkreśliło MSWiA, podpisana umowa przyczyni się do pogłębienia współpracy poprzez intensywną wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy służbami obu państw. "Przyniesie to wymierne korzyści zarówno dla bezpieczeństwa Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Zawarcie oraz pełna implementacja umowy jest jednym z warunków włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego USA (Visa Waiver Program – VWP)" - poinformowano w komunikacie.

W trakcie uroczystości podpisano także list intencyjny w sprawie stałej współpracy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i kwestii migracyjnych, w którym oba państwa deklarują prowadzenie konsultacji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na granicach.

"Krok bliżej do wejścia Polski do Programu Visa Waiver"

W imieniu rządu amerykańskiego oba dokumenty zostały podpisane przez zastępcę sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Davida P. Pekoske. W ceremonii podpisania uczestniczyła również ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher.

W czasie bezpośrednich rozmów podkreślono wagę umowy dla przygotowań Polski do przystąpienia do Visa Waiver Program. Rozmawiano także o znaczeniu rozwoju bezpieczeństwa publicznego, działań narodowych straży granicznych i bezpieczeństwa dostaw gazu do gazoportu w Świnoujściu.

Do podpisania umowy odniosła się w mediach społecznościowych ambasada Polski w USA. "Krok bliżej do wejścia Polski do Programu Visa Waiver po podpisaniu dokumentu o zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości oraz specjalnego oświadczenia przez Pełnomocnika Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kevina McAleenana w Waszyngtonie, D.C.!" - napisano na Twitterze.



Krok bliżej do wejścia Polski do Programu Visa Waiver po podpisaniu dokumentu o zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości oraz specjalnego oświadczenia przez Pełnomocnika Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kevina McAleenana w Waszyngtonie, D.C.! pic.twitter.com/nNo40qnw2o — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) 12 czerwca 2019





Szereg wymogów

Dołączenie Polski do programu Visa Waiver będzie możliwe, jeśli Polska i USA wprowadzą w życie określone umowy związane z bezpieczeństwem, a także w momencie, gdy wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych liczony od października do września spadnie poniżej 3 procent. W ubiegłym roku Polska obniżyła ten wskaźnik do nieco poniżej 4 procent.

Zwiększenie liczby wniosków o wizę od kandydatów spełniających wymogi jest kluczowe do zakwalifikowania Polski do Programu Ruchu Bezwizowego.

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher zadeklarowała pod koniec ubiegłego roku, że do końca 2019 roku "jest gotowa załatwić sprawę zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków". Podkreślała wielokrotnie, że jest to dla niej priorytet.

Ambasador namawia, żeby Polacy, którzy mają szansę otrzymać wizę, składali wnioski do września, dzięki czemu spadnie liczba odmów.

Głównymi argumentami wpływającymi na decyzję o przyznaniu wizy są tak zwane więzy z Polską, czyli stała praca w Polsce, rozpoczęte studia czy rodzina w kraju. Urzędnik konsularny bierze również pod uwagę historię zagranicznych podroży osób ubiegających się o wizę oraz to, czy w przeszłości naruszyły one przepisy prawa karnego lub imigracyjnego.

Program Visa Waiver Program (VWP) umożliwia osobom spełniającym te kryteria podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i służbowych bez konieczności uzyskania wizy w przypadku pobytu trwającego do 90 dni. Koszt wizy B1/B2 do USA to 160 dolarów.

Obywatele większości krajów europejskich podróżują do USA bez wiz

Obywatele 38 krajów na świecie mogą odwiedzać Stany Zjednoczone w celach biznesowych i turystycznych na 90 dni w ramach ruchu bezwizowego. W Europie wizy do USA z krajów Unii Europejskiej muszą mieć jedynie Polacy, Bułgarzy, Rumuni i Chorwaci, a spoza Unii obywatele krajów tak zwanych Bałkanów Zachodnich.