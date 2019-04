Wniosek o ułaskawienie Falenty prezydent przekazał prokuraturze

Video: tvn24

To Łukasz N. osobiście nagrywał Sienkiewicza i Belkę....

24.06 | Z materiałów ABW i prokuratury wynika, że to Łukasz N., menadżer restauracji "Sowa & Przyjaciele", sam miał podłożyć urządzenie, które nagrało szefa MSW i prezesa NBP. To on tego wieczoru obsługiwał Sienkiewicza i Belkę - wskazują dowody przeciwko podejrzanemu. Prawdopodobnie to jednak nie on przekazał dziennikarzom nagrania. Miał to zrobić tajemniczy biznesmen i możliwe, że ten mężczyzna także jest na celowniku śledczych.

