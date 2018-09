Prezydent: Zmiany są potrzebne. Ci, którzy kiedyś ciemiężyli, lepiej, żeby poszli na emeryturę





Chciałbym, żeby polski wymiar sprawiedliwości był sprawiedliwy dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Zgorzelca.

"Duda wykonał swoje zadanie i być może okaże się niepotrzebny" PiS już zrobił... czytaj dalej » Prezydent podczas wystąpienia podkreślił, że Polska chce mieć swoje miejsce w Europie. - Chce być równo i dobrze traktowana. Chcemy, by nasze państwo było sprawiedliwe i aby było postrzegane sprawiedliwie. A przede wszystkim chcemy, aby było szanowane, tak jak ja chcę byśmy się nawzajem szanowali w naszej ojczyźnie - mówił.

Według niego Polska cały czas wymaga zmian. - Zmiany są potrzebne. Ci, którzy kiedyś ciemiężyli, lepiej, żeby poszli na emeryturę – oświadczył.



- Chciałbym, żeby polski wymiar sprawiedliwości był sprawiedliwy dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Chciałbym, żeby państwo dostrzegało polską rodzinę. I wreszcie to się dzieje, dzięki programowi 500 plus, dzięki programowi Dobry Start dla dzieci, które idą do szkoły. Ale także dzięki tym zmianom, które pan premier Mateusz Morawiecki zapowiadał nie tak dawno w czasie konwencji (PiS) mówiąc o tym, że potrzebne jest wsparcie dla Polski lokalnej – to jest bardzo ważny element zrównoważonego rozwoju - podkreślił prezydent.

"Polska ma być normalnym państwem"

Prezydent: niech nikt nie waży się niczego nam dyktować Chcę dla Polski... czytaj dalej » Przekonywał, że do tej pory udało się obecnej władzy zrealizować kilka fundamentalnych rzeczy. - To na przykład obniżenie wieku emerytalnego, podniesionego wbrew woli narodu, co niestety wtedy zaakceptował Trybunał Konstytucyjny, a czego do tej pory nie mogę zrozumieć - mówił. Prezydent dodał też, że udało się "odebrać VAT, tym którzy do tej pory go rozkradali".



Andrzej Duda wyraził nadzieję, że uda się zrealizować zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Wymienił w tym kontekście darmowy internet, pomoc państwa na termomodernizację, niższe rachunki za energię elektryczną, czy wsparcie dla polskich gmin.

- Polska ma być normalnym państwem. My niczego więcej nie chcemy. Chcemy, żeby Polska była normalna i dla normalnych ludzi – zadeklarował. Dodał, że Polsce potrzebne jest podniesienie poziomu życia jej mieszkańców oraz podniesienie poziomu infrastruktury.



Podczas przemówienia prezydent podkreślił również, że wierzy, iż większość Polaków będzie mogła pracować i godnie zarabiać w kraju. Jak ocenił, państwo, które pozwala większości obywateli na pracę poza granicami to państwo w niedobrej kondycji.



Prezydent mówił też, że Zgorzelec to miasto, które głęboko utkwiło mu w pamięci. - To miejsce specyficznego złączenia się czegoś, co dawniej było za żelazną kurtyną, czyli naszego państwa, z tym co uważaliśmy za Europę Zachodnią. W Zgorzelcu mocno bije serce europejskiego zjednoczenia i jest ono tak bardzo widoczne. Kiedy jest się tutaj i pamięta czasy żelaznej kurtyny, to człowiek bardzo mocno docenia te zmiany, do których udało się doprowadzić. Do których udało się doprowadzić wszystkim tym, którzy po 1945 roku walczyli o wolną, suwerenna Polskę - dodał.