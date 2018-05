Mucha: mówienie ludziom, by nie szli na referendum jest antydemokratyczne





»

Debata w Senacie dotycząca referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji mogłaby się odbyć w lipcu - powiedział w "Tak jest" w TVN24 wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Jego zdaniem, "mało prawdopodobne jest to, żeby senatorowie zdecydowali, że referendum się nie odbędzie".

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w czwartkowym przemówieniu z okazji święta Konstytucji 3 Maja, że złoży w Senacie wniosek, aby referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Zaapelował też o udział w głosowaniu.

- Jestem przekonany, że tego rodzaju idea, gdzie prezydent, który ma najmocniejszy mandat pochodzący z wyborów powszechnych, chce rozstrzygnięcia narodu w głosowaniu powszechnym, w najważniejszej materii, czyli w sprawach konstytucji, musi być zaakceptowana przez Senat Rzeczypospolitej - powiedział w "Tak jest" w TVN24 wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. "Ten termin jest bardzo nieszczęśliwy" Dla prezydenta to... czytaj dalej »

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślał wielokrotnie, że nie jest zwolennikiem tego referendum.

Mucha w "Tak jest" w TVN24 powiedział jednak, że rozmawiał na ten temat z Karczewskim.

- Wydaje mi się niezwykle mało prawdopodobne, żeby senatorowie, którym prezydent przedłoży projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w takiej właśnie materii, czyli w sprawach konstytucyjnych, zdecydowali, że to referendum się nie odbędzie - stwierdził wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Według niego, "odbieranie narodowi możliwości wypowiadania się w najważniejszych sprawach konstytucyjnych, byłoby zupełnie niezrozumiałe". - To przeczy istocie demokracji - ocenił. "Samo ogłoszenie terminu referendum nie wystarczy" Jest pytanie, czy... czytaj dalej »

"Chcemy, żeby ten proces społeczny był rozpisany na lata"

Paweł Mucha odniósł się także do wypowiedzi byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który w "Kropce nad i" mówił niedawno, że obecnie obowiązującej konstytucji "nie należy zmieniać".

Zdaniem Kwaśniewskiego, planowane referendum to "niezwykła szansa dla opozycji".

- Opozycja potrzebuje wielkiego tematu żeby zbliżyć się, skupić wokół dużej kwestii. Obrona konstytucji, demokracji i wolności, którą ta konstytucja wnosi to jest najbardziej widoczny, symboliczny temat, który mógłby opozycję zjednoczyć - ocenił były prezydent.

- Ja rozumiem sentyment prezydenta Kwaśniewskiego, współtwórcy konstytucji z 1997 roku do tego aktu prawnego, ale tak jak nie ma ludzi doskonałych, tak nie ma doskonałych praw - skomentował w "Tak jest" tę wypowiedź Paweł Mucha.

Oglądaj Wideo: tvn24 Mucha: chcemy, by proces społeczny dotyczący konstytucji był rozpisany na lata

Jak podkreślał, "zmiana konstytucji, czy przyszła nowa konstytucja będzie oparta na fundamencie demokratycznego państwa prawnego". - My nie chcemy Polaków stawiać w sytuacji: "nie macie nic do powiedzenia" i na końcu jest wam przedłożony do akceptacji gotowy dokument. Chcemy, żeby ten proces społeczny był rozpisany na lata - powiedział.

- Fundamentalne pytanie w tym referendum będzie takie, czy jesteś za utrzymaniem konstytucji z 1997 roku, czy jesteś za jej zmianą, czy jesteś za przyjęciem nowej ustawy zasadniczej - wymieniał.

- Jeżeli większość Polaków biorących udział w tym referendum wypowie się za zmianą konstytucji, będą się toczyły dalsze prace - dodał. Prezydent: złożę w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum. Data - 10 i 11 listopada Andrzej Duda... czytaj dalej »

"To by znaczyło, że nie mamy do czynienia z momentem konstytucyjnym"

Pytany, co będzie, jeżeli mało osób weźmie udział w referendum, odparł: - To nie byłoby dobrze, to by znaczyło, że nie mamy do czynienia z momentem konstytucyjnym. Ale antydemokratyczne jest mówienie ludziom: nie idźcie na referendum, w którym będziemy decydować o polskiej konstytucji.

- Ja takie rozumowanie odrzucam. To jest odbieranie możliwości suwerenowi samostanowienia o swoim losie - stwierdził Mucha.

Zdaniem wiceszefa Kancelarii Prezydenta, nie ma "żadnych zagrożeń związanych z tym referendum". - Widzę ogromną szansę na to, żeby budować nowoczesną konstytucję, która będzie podstawą sprawnie funkcjonującego państwa na kolejne dziesięciolecia - skomentował.

Debata w Senacie w lipcu

Dopytywany, kiedy projekt prezydenta trafi do Senatu, odpowiedział: - Zgodnie z dzisiejszymi przepisami na gruncie ustawy o referendum ogólnokrajowym, debata w Senacie byłaby w lipcu.