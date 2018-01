Prezydent: apeluję o więcej wstrzemięźliwości i mniej emocji





Umiejmy zdobyć się na spokojną debatę. Prosiłbym, żeby się w gniewie nie zagalopować, ważyć słowa - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda w Żarach (Lubuskie), odnosząc się do sytuacji wokół nowelizacji ustawy o IPN.

Prezydent spotkał się w środę z mieszkańcami Żar. - Umiejmy zdobyć się na spokojną debatę. Prosiłbym, żeby się w gniewie nie zagalopować, prosiłbym, żeby ważyć słowa. Jeżeli nawet nas obrażają, nie obrażajmy innych, nie odpłacajmy tym samym. Nie powinniśmy tak robić - przestrzegał.

Jak dodał, głęboko wierzy w to, że "nasza postawa - postawa oczekiwania, sprawiedliwości i uczciwego traktowania i uczciwego podejścia do naszej historii poprzez prawdę historyczną zostanie uszanowana, prędzej, czy później".

"Bez nadmiernych emocji i gniewu"

Przekonywał jednak, że dojdziemy do tego tylko wtedy, kiedy będziemy do tego dążyli "spokojnie i konsekwentnie, bez nadmiernych emocji i gniewu". - O to wszystkich państwa proszę - apelował prezydent.

Zaznaczył, że apel ten kieruje nie tylko do mieszkańców Żar, ale też do dziennikarzy, publicystów, naukowców, polityków, do wszystkich Polaków.

- Proszę o więcej wstrzemięźliwości, proszę o mniej emocji, a przede wszystkim proszę absolutnie nie kierować się w debacie, w dyskusji gniewem i nie obrażać innych - mówił Duda.

- Jestem przekonany, że uda nam się właśnie w taki sposób i tak działając osiągnąć prawdę, która nam się należy, co do naszej historii, przekonanie o tej prawdzie na świecie, a w związku z tym także i sprawiedliwość, sprawiedliwe ocenienie postawy naszej, naszych przodków, naszego narodu - powiedział prezydent.