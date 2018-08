Pierwsza taka wizyta. Prezydent leci do Australii i Nowej Zelandii





»

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą udają się w czwartek z oficjalną wizytą do Australii i Nowej Zelandii. Prezydent weźmie udział w Polsko-Australijskim Forum Energetycznym, spotka się z najważniejszymi władzami obu krajów, a także z Polonią. To pierwsza w historii wizyta prezydenta w tych krajach.

W czasie czterodniowej wizyty w Australii para prezydencka odwiedzi Melbourne, Canberrę oraz Sydney. Z kolei podczas dwudniowego pobytu w Nowej Zelandii prezydent i pierwsza dama odwiedzą Wellington i Auckland.

Najwyższa ranga wizyty państwowej

Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, podczas wizyty mają być poruszane kwestie polityczne, gospodarcze, obronne i polonijne. Zaplanowano także rozmowy Andrzeja Dudy z najważniejszymi politykami obu krajów oraz podpisanie licznych umów bilateralnych.

Prezydent Duda: trwają ostatnie ustalenia w sprawie mojej wizyty w USA W trakcie rozmów... czytaj dalej » Prezydencki minister zaznaczył, że obie strony przyjmujące nadały wizycie polskiego prezydenta najwyższą dyplomatyczną rangę oficjalnej wizyty państwowej, czemu towarzyszy pełne zaangażowanie Australii i Nowej Zelandii w organizację, "także jeżeli chodzi o ponoszenie istotnej części kosztów wizyty pana prezydenta w tych krajach".

Wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Australii towarzyszyć będzie delegacja MON z szefem resortu Mariuszem Błaszczakiem na czele.

- Zakładamy, że efektem rozmów będzie podpisanie listu intencyjnego na zakup fregat rakietowych, które wzmocnią polską Marynarkę Wojenną - mówił szef gabinetu prezydenta.

Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch powiedział z kolei, że jednym z "kluczowych wymiarów" wizyty prezydenta w Australii będą sprawy związane z bezpieczeństwem, a w tym - jak podkreślił - rozmowy w sprawie zakupu przez Polskę fregat rakietowych typu Adelaide.

Zdaniem Solocha ich pozyskanie wzmocniłoby potencjał polskiej Marynarki Wojennej.

- Pozyskanie zdolności do prowadzenia skutecznej obrony powietrznej, co umożliwiają australijskie okręty, w praktyce przeniesie polską Marynarkę do zupełnie innej ligi - podkreślił szef BBN.

Canberra, Melbourne, Sydney

W stolicy Australii para prezydencka zostanie oficjalnie powitana przez Gubernatora Generalnego Australii Petera Cosgrove. Prezydent będzie tam także rozmawiał "w cztery oczy" z premierem Australii Malcolmem Turnbullem. Prezydent w Tbilisi przywołał słowa Lecha Kaczyńskiego Prezydent Duda... czytaj dalej » Po tym spotkaniu zaplanowano rozmowy bilateralne pod przewodnictwem prezydenta Polski i premiera Australii.

W Canberrze Duda spotka się z liderem opozycji Billem Shortenem, a także weźmie udział w ceremonii w The Australian War Memorial, australijskim pomniku-muzeum, którego zadaniem jest przypominanie dokonań australijskich sił zbrojnych w wojnach toczonych z udziałem Związku Australijskiego.

W Melbourne para prezydencka spotka się natomiast z gubernator stanu Wiktoria Lindą Dessau, a w Sydney z gubernatorem stanu Nowa Południowa Walia Davidem Hurleyem.

W Sydney prezydent zainauguruje Polsko-Australijskie Forum Energetyczne poświęcone współpracy biznesowej w obszarze nowoczesnych technologii i innowacji w sektorze zasobów naturalnych i energii.

W organizowanym z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy forum wezmą udział przedstawiciele takich spółek, jak PGNiG, Gaz-System, Polskie LNG, Jastrzębska Spółka Węglowa czy Węglokoks. W rozmowach wezmą udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego, Ministerstwa Energii, a także Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Spotkanie z Polonią i wręczenie odznaczeń

Ze strony australijskiej swój udział w forum zapowiedzieli między innymi: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Geoscience Australia, Nautitech, National Energy Resources Australia (NERA). Podczas forum przewidziane jest podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy polskimi podmiotami i ich australijskimi partnerami.

Szef MSZ: spotkanie Duda-Trump możliwe we wrześniu Mamy deklarację... czytaj dalej » Podczas wizyty prezydenta w Sydney zostanie otwarte Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Andrzej Duda spotka się też z inwestorami oraz z młodymi polskimi przedsiębiorcami i start-upowcami działającymi w Australii.

Podczas pobytu w Australii para prezydencka spotka się również z australijską Polonią. W Melbourne i Sydney prezydent wręczy odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym.

W Melbourne prezydent będzie także uczestniczył w uroczystości w Mauzoleum Pamięci, poświęconej wspólnym walkom polskich i australijskich żołnierzy pod Tobrukiem.

Andrzej Duda z małżonką wezmą udział w przyjęciu wydanym przez gubernator stanu Wiktoria z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Dwa dni w Nowej Zelandii. Napięty grafik prezydenta

W Auckland polską parę prezydencką powita Gubernator Generalna Nowej Zelandii Patsy Reddy. Prezydent Duda spotka się też z premier tego kraju Jacindą Ardern. Podczas spotkania zaplanowano podpisanie dokumentów, a następnie konferencję prasową prezydenta Dudy i premier Ardern.

Andrzej Duda spotka się w Auckland z liderem opozycji Simonem Bridgesem. Ponadto, para prezydencka weźmie udział w ceremonii w Auckland War Memorial Museum. Prezydent złoży wieniec pod pomnikiem World War Two Hall of Memories.

Duda na Wołyniu: nie może być mowy o żadnej zemście, jest mowa o bólu Andrzej Duda... czytaj dalej » W Auckland prezydent spotka się także z przedstawicielami biznesu w Nowej Zelandii. Podczas spotkania pary prezydenckiej z Polonią w Domu Polskim Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym.

W stolicy Nowej Zelandii prezydent będzie uczestniczył w uroczystym otwarciu Skweru Polskich Dzieci w Wellington. Andrzej Duda złoży też kwiaty przy tablicy upamiętniającej Polskie Dzieci z Pahiatua. Para prezydencka spotka się dodatkowo przedstawicielami tego środowiska.

31 października 1944 roku do portu Wellington przypłynął statek, na którego pokładzie znajdowało się 733 polskich dzieci oraz ponad stu opiekunów. Wszyscy trafili do przygotowanego przez stronę nowozelandzką Obozu Polskich Dzieci zlokalizowanego pod miasteczkiem Pahiatua (w języku Maorysów nazwa oznacza "miejsce spoczynku bogów"), położonego około 160 kilometrów na północ od stolicy Nowej Zelandii.

Polacy przybyli do Nowej Zelandii na zaproszenie tamtejszego rządu. Większość dzieci była sierotami pochodzącymi z polskich rodzin zesłanych przez Sowietów na Wschód. Obóz pod Pahiatua funkcjonował do 1949 roku. Po zamknięciu obozu dzieci wysyłano do szkół z internatem. Większość z nich została w Nowej Zelandii na stałe, część wróciła do Polski lub wyjechała do innych krajów.