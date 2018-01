Każdy może przyjść i być między nami - Polakami i chrześcijanami - jeżeli szanuje naszą tradycję, wiarę, przekonania i jeżeli nie chce ich naruszać - powiedział prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, nieważne jakiego koloru jest człowiek. Jesteśmy mu winni szacunek - oświadczył.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą biorą w sobotę w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim udział w Orszaku Trzech Króli, tradycyjnym elemencie obchodów Święta Objawienia Pańskiego.

"Bóg jest dla wszystkich"

"Bóg jest naprawdę dla wszystkich. Jest zwłaszcza dla słabych i dla grzeszników" Bóg jest naprawdę... czytaj dalej » W swoim wystąpieniu prezydent odniósł się do hasła pochodu, które w tym roku brzmi "Bóg jest dla wszystkich". - Każdy może do Boga przyjść i to jest niezwykle ważne przesłanie, które niesie religia chrześcijańska. Każdy może przyjść do Boga, nawet jeżeli ma inne przekonania - mówił Duda.



Jak podkreślił, to niezwykle ważne przesłanie dla chrześcijan i dla nas, Polaków, bo "każdy może przyjść i być między nami, jeżeli szanuje naszą tradycję, jeżeli szanuje naszą wiarę, jeżeli szanuje nasze przekonania, jeżeli nie chce ich naruszać".

- To nieważne czy jest biały, czy jest śniady, czy ma ciemną skórę. Jest człowiekiem, któremu my, jako chrześcijanie jesteśmy winni szacunek, uznanie jego godności ludzkiej i tego samego w związku z tym oczekujemy od niego - wskazał prezydent.

"wspólnotwórcza" uroczystość

Tradycyjne orszaki na ulicach miast. Relacje Reporterów 24 Ulicami wielu... czytaj dalej » Prezydent zaznaczył również, że święto Trzech Króli jest "niezwykłą" uroczystością, bo jest "wielce wspólnototwórcza". Jak powiedział, wierzy że rok 2018 - w którym przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości "przyczyni się ogromnie do budowania polskiej wspólnoty, do rozumienia dlaczego powszechnie w naszym społeczeństwie tego, dlaczego jesteśmy wspólnotą".

- Otóż jesteśmy wspólnotą, bo mamy wspólne wartości. Wielu z nas połączonych jest wartościami religijnymi, wyznania, wiary, ale wszyscy jesteśmy połączeni wielką wartością niepodległej Rzeczypospolitej, naszej polskiej, naszego państwa - podkreślił prezydent.



6 stycznia w Kościele katolickim przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Kończy ono obchody święta Bożego Narodzenia. Od Trzech Króli rozpoczyna się karnawał, którego zakończeniem są ostatki - wtorek przed Środą Popielcową rozpoczynającą Wielki Post.