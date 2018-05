Prezydent będzie mówił w ONZ o reparacjach i katastrofie smoleńskiej

Reparacje wojenne oraz dochodzenie przyczyn katastrof lotniczych, w tym katastrofy smoleńskiej, znajdą się wśród kwestii, które poruszy prezydent Andrzej Duda podczas swego wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Prezydent Duda złożył kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Prezydent Duda rozpoczął w środę pięciodniową wizytę w USA, podczas której m.in. poprowadzi w nowojorskiej siedzibie ONZ debatę otwartą wysokiego szczebla poświęconą roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.



Debata rozpocznie się w czwartek przed południem miejscowego czasu. W jej trakcie przewidziane jest wystąpienie prezydenta.

Wyzwania dla polityki międzynarodowej

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że wystąpienie prezydenta będzie skoncentrowane wokół prawa międzynarodowego "jako narzędzia pokoju i cywilizowanych relacji między państwami".



- Prezydent odniesie się do głównych dzisiaj wyzwań dla polityki międzynarodowej, czyli konfliktu w Syrii, kwestii Półwyspu Koreańskiego, a także do bieżącej sytuacji w Strefie Gazy, w relacjach między Izraelem a Palestyną - powiedział Szczerski polskim dziennikarzom w środę późnym wieczorem miejscowego czasu.



Zaznaczył, że prezydent będzie też mówił o problemach naszego regionu, czyli "kwestii wojny na Ukrainie, o zamrożonych konfliktach w Gruzji, Mołdawii, górnym Karabachu". Prezydent będzie też wskazywał na dobre przykłady pozytywnych mediacji, jak na przykład spraw Afryki Zachodniej. To będzie szeroka panorama polityki światowej - zaznaczył Szczerski.

Reparacje i katastrofa smoleńska

Prezydencki minister zapowiedział, że Andrzej Duda "mówiąc o poszukiwaniu sprawiedliwości poprzez prawo międzynarodowe odniesie się do dwóch kwestii istotnych z polskiego punktu widzenia: sprawy reparacji wojennych a także kwestii dochodzenia przyczyn katastrof lotniczych, w tym katastrofy smoleńskiej".



- Prezydent będzie mówił o katastrofie smoleńskiej i sprawie zadośćuczynienia stratom wojennym jako o dwóch przykładach, co to znaczy poszukiwanie sprawiedliwości poprzez prawo międzynarodowe, które powinno być umożliwione każdemu państwu - zaznaczył Szczerski.



Polska objęła niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 1 stycznia i będzie w niej zasiadała do końca grudnia 2019 r. 1 maja rozpoczęło się miesięczne rotacyjne przewodnictwo Polski w RB ONZ. Po raz drugi Polska obejmie przewodnictwo w Radzie prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku.