Prezydent Andrzej Duda gościem "Tak jest" w TVN24. Oglądaj o godzinie 18

Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie budżetu Unii Europejskiej zostały określone jako nie do przyjęcia przez nasze kraje. To sygnał, że ostateczny kształt budżetu będzie dla państw Europy Centralnej dużo bardziej korzystny, niż to się niektórym wydawało - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.