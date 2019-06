"Słowa zamieniają się w czyny". Duda chwalił Trumpa na spotkaniu z Polonią

Video: TVN24 BiS

Prezydent Andrzej Duda o dostawach amerykańskiego gazu do...

14.06 | - Do Polski płynie gaz z USA, płynie nie tylko do naszego kraju, ale mam nadzieję, będzie płynął też do całego regionu Europy Centralnej - mówił prezydent Andrzej Duda w gazoporcie Sabine Pass, należącym do firmy Cheniere.

»